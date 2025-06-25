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美食樂園／2025年版米其林餐廳 新增13家

編譯陳盈霖／綜合報導
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米其林指南2025年增加的部分加州餐廳。（米其林指南官網）
米其林指南2025年增加的部分加州餐廳。（米其林指南官網）

福斯電視台（FOX 40）報導，今年早些時候，知名刊物米其林指南（Michelin Guide）宣布13家將加入2025年版米其林指南餐廳，25日於沙加緬度SAFE信用聯盟表演藝術中心舉行的頒獎典禮上，將揭曉這些餐廳各獲得何種評級推薦。

這本歷史悠久的指南以星級評分系統聞名，也同時頒發其他獎項，如「必比登推薦」（Bib Gourmand）等，授予那些烹飪風格相較簡單，且性價比高的餐廳。

以下是本次指南新增的餐廳：

灣區：Sungho、Ethel's Fancy與Eylan。洛杉磯地區Komal、Somni和Vin Folk。沙加緬度區有Kin Thai、Majka和Pho Momma。聖地牙哥區有Atelier Manna、Lilo、Tanner’s Prime Burgers和24 Suns。

目前加州共有80多家米其林星級餐廳，其中六家獲得三星評級。全州範圍內，有169家餐廳獲得必比登推薦，另有369家餐廳獲得指南標準推薦。 米其林指南由米其林輪胎公司於1990年創立，初衷是鼓勵駕駛人增加駕駛里程。

加州 灣區 洛杉磯

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