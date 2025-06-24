保費飆升 重創可負擔住房發展

圖為ECS在舊金山營運的一處可負擔房建築。 (ECS網站https://ecs-sf.org)

加州 的保險 危機已經嚴重影響可負擔住房慈善機構的營運，如果情況繼續惡化，許多現在住在庇護所裡的弱勢族群，會再度流落街頭，而且可負擔住房的開發也會受阻。

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，聖公會社區服務中心ECS (Episcopal Community Services) 是一家舊金山的非營利組織，經營超過2000套永久性輔助性住房，服務對像是保險公司認為有高風險的人群，ECS的保險費用一向居高不下。

但在過去幾年裡，ECS的保險成本更是一路飆升。去年，其保費 上漲了 84%，而之前兩年的漲幅分別為10%和 15%。與此同時，ECS的自付額（deductibles）去年翻了兩番，部分房產的自付額高達10萬美元，迫使ECS必須自行承擔大部分理賠。

這些成本上漲是 ECS決定今年裁員六名職工的一個因素。職工們擔心，持續的保費上漲可能會危及 ECS一些重要但昂貴的服務，例如其運營的無家可歸者收容所或租賃的七家用於支持性住房的酒店。「如果我們要繼續營運這些住房，就必須支付保險費，」ECS首席專案長卡蘭綴洛 (Chris Callandrillo)說，「我們必須從某個地方籌集這筆保險金，而這筆負擔非常沉重。」

加州各地的經濟適用房開發商表示，他們正受到不斷上漲的保費、日益複雜的承保安排以及高昂的免賠額的擠壓，以至於除了最災難性的損失外，他們不得不自行承擔所有損失。倡議者正在敦促聯邦政府以風險緩解補貼或創建聯邦支持的保險產品的形式提供救濟，但短期內似乎很難找到解決方案。

根據對加州130多處由一項重要的聯邦低收入稅收抵免資助，並被納入國家非營利組織企業社區合作夥伴投資組合的房產的分析，從2019年到2024年，每套住房的年均保險費用中位數增長了142%，從409美元增至989美元。從2022年到2024年，一些加州經濟適用房開發商報告稱，保險費用增加高達500%。

經濟適用房供應商表示，如果不進行干預，這些不斷膨脹的成本可能會迫使他們削減人員或現場服務，並在經濟適用房需求高漲的情況下危及未來的開發項目。