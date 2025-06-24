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加州推熱風險評分 助社區防高溫

編譯陳盈霖／綜合報導
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加州開發的加州社區極端高溫評分系統，將極端高溫風險分成四等級。（加州環境健康危害評估辦公室，OEHHA）
加州開發的加州社區極端高溫評分系統，將極端高溫風險分成四等級。（加州環境健康危害評估辦公室，OEHHA）

LAist報導，加州推出一項名為「社區極端高溫評分系統」（California Communities Extreme Heat Scoring System，簡稱CalHeatScore），評估自身面臨的極端高溫健康風險等級，且提供所屬區域降溫資訊。這項試點計畫將極端高溫風險分成四等級，從輕微（mild）到嚴峻（severe）。

2021年，加州保險廳建議建立一套類似颶風或龍捲風警告的高溫預警系統。一份報告顯示，2013年至2022年極端高溫事件導致5000人住院，近460人死亡。2022年的一項加州法規要求制定該系統。

該計畫負責人，加州「環境健康危害評估辦公室」威蘭德（Walker Wieland）稱極端高溫為「無聲的殺手」。負責領導開發該系統評級的洛杉磯加大（UCLA）醫學教授，健康氣候解決方案中心聯合主任艾森曼（David Eisenman）說，人們往往低估極端高溫風險。

這套系統結合與高溫相關的四種疾病：中暑、熱衰竭、腎功能衰竭及脫水急診次數，通過這些數據與氣溫交互分析提供健康警示。CalHeatScore按郵遞區號細分熱風險。艾森曼表示，在洛杉磯這樣的地區，同一縣不同區域可能有完全不同的天氣情況，有時相距僅15哩。該系統還設定與高溫相關的疾病風險基線為零級，隨著風險上升，高溫評級也隨之上升，從一級到四級。民眾可查詢所在的郵遞區號得知風險評分及未來一周的預測。

艾森曼說，「這套工具開發目的，是希望幫助民眾有健康應對措施。」對醫院、校園或從事戶外工作者，該工具還提供區域人口結構數據。洛杉磯加大拉斯金中心（Luskin Center）副主任特納（V. Kelly Turner）補充道：「個人中暑與否，還牽涉許多中間變量。」

目前該系統仍處於試點計畫中。加州「職業安全與健康機構」目前仰賴國家氣象局數據，用氣溫作為公眾與雇主建議指標。威蘭德、特納和艾森曼相信，CalHeatScore未來可納入官員應對措施，成為資源分配規畫工具，團隊已與洛縣和聖馬刁縣等地方政府展開接洽。威德蘭也正開發一款能發送通知的手機App，計畫舉辦研討會及工作坊介紹該工具。

加州 洛杉磯加大 蘭德

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