中東情勢升溫 加州多處景區、禮拜場所等地加強巡邏

加州州長在x呼籲民眾保持警戒。（紐森X平台）

Travel and Tour World報導，隨著中東情勢升溫，未來幾天若有計畫前往紐約、華盛頓特區或加州 者，恐看見相關單位在酒店、旅遊景點和公共交通樞紐附近增派更多巡邏警力。

在西海岸地區，洛杉磯 加強巡邏好萊塢大道（Hollywood Blvd.）、格里菲斯天文台（Griffith Observatory）、聖塔蒙尼卡碼頭等遊客密集區，雖然這並非正式的旅遊警告，加州州和地方官員已針對宗教場所、多元文化區域及旅遊熱點等敏感地區加強警力部署，尤其關注多元文化與宗教相關地點。

洛市長貝斯在聲明中表示，「目前並無可信的威脅，但出於高度謹慎考量，洛杉磯市警局（LAPD）已增加對禮拜場所、社區聚集地及其他敏感地區巡邏，我們會保持警惕，保護我們的社區。」安全部門已在高流量公共場所部署更多穿制服的警力，以加強公眾信心，洛市警局與聯邦機構也持續協調，通過官方管道定期分享最新資訊，確保遊客及市民知情權與安全意識。