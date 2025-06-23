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房屋保費漲幅遠超收入成長 沙加緬度都會區居前5大

編譯廖宜怡／綜合報導
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沙加緬度都會區過去六年來房屋保費漲幅躋身全美前五大。（取自Pexels）
沙加緬度都會區過去六年來房屋保費漲幅躋身全美前五大。（取自Pexels）

根據房地產網站Zillow的最新研究，美國房屋保險費用的上漲速度遠快於屋主收入成長速度，尤其是在加州首府所在的沙加緬度都會區。

Zillow的研究發現，自2019年以來，全美房屋保費平均已上漲38%，但屋主收入僅增加22%。這六年來房屋保費漲幅最大的五個美國都會區有四個位於颶風頻繁的佛羅里達州，唯一的例外是加州沙加緬度。數據顯示，沙加緬度房屋保費上漲了54%，屋主收入僅增加24%。

舊金山紀事報表示，沙加緬度都會區向東延伸至太浩湖，涵蓋大片內華達山脈（Sierra Nevada）山麓社區。根據非營利組織「第一街基金會」（First Street Foundation）提供給Zillow的數據，這些地區46%的房屋面臨嚴重的野火風險。

沙加緬度縣柑橘岡（Citrus Heights）獨立保險經紀人薩布林（Irene Sabourin）表示，因為這個原因，許多保險公司整體上已經停止承保這個地區，或者大幅提高當地保費，造成過去一年保費上漲了10%到20%。

薩布林說，她有許多擁有老房子的客戶必須先斥巨資升級電線、水管或屋頂，才能獲得保險，如果不這麼做，最終只有加州FAIR計畫可以選擇。

數據顯示，自2023年9月到2024年9月，沙加緬度縣投保FAIR計畫的住宅和商家增加超過一倍，從464張保單增加到1124張，毗鄰的普萊賽縣更高達1萬5674份，比前一年多出28%。

在Zillow分析的美國50大都會區中，只有波士頓和康乃狄克州的哈特福（Hartford）反其道而行，房屋保費僅小幅上漲，且低於屋主收入的成長幅度。

不過，紀事報指出，儘管加州保費不斷上漲，但佛羅里達州和路易斯安那州的保費更貴。數據顯示，自2019年以來，沙加緬度房屋保費平均上漲了648美元，佛羅里達州房屋保費平均上漲了1478美元。根據全國保險官員協會（National Association of Insurance Commissioners）提供的最新數據，截至2022年，加州房屋保費平均每年為1492美元，佛羅里達州為2677美元。

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