關稅影響恐漲價 好市多6款科技產品趁早買

Wyze品牌的監控攝影機可用於室內外空間，並附贈六個月的雲端儲存服務。（取自好市多官網）

為因應美國尚不明朗的關稅 政策，許多企業釋放漲價訊號，提前給消費者打「預防針」。其中，科技類產品預估受到的關稅影響尤為敏感，因為很多科技產品由海外原料組裝而成。理財網站GoBankingRates建議，以下是六款目前可於好市多 購得的科技商品，建議消費者及早購入，以應對未來可能出現的價格上漲與供應短缺。

1.JBL降噪耳機／售價69.99美元

在這個幾乎人手一耳機、隨時沉浸音樂與影視內容的時代，一副優質降噪耳機，成為日常必備。好市多提供的JBL降噪耳機可有效隔絕外部雜音，提升個人聆聽體驗。

2.Wyze室內/室外監控攝影機（雙入組）／售價49.99美元

無論是居家還是辦公場所，安全都是重中之重。這款Wyze品牌的監控攝影機，可用於室內外空間，並附贈六個月的雲端儲存服務。

3.Samsung Galaxy 7智慧手表／售價199.99美元

智慧穿戴裝置，價格已變得更親民。這款Galaxy 7智慧手表，不僅價格實惠，還配兩個充電器，可監測睡眠品質、心臟健康及步數，更支援通話、簡訊、音樂播放與拍照功能。

這款Galaxy 7智慧手表不僅價格實惠，還配有強大的功能。（取自好市多官網）

4.Minolta相機MND23／售價99.99美元

想減少對智慧型手機 的依賴，但又喜歡拍照？這款Minolta MND 23相機具備4800萬畫素與4K高畫質拍攝功能，為攝影愛好者提供高性價比選擇。

5.Lexar USB-C/USB-A 雙介面隨身碟（雙入組）／售價19.99美元

跨裝置資料傳輸成為日常需求，這款Lexar隨身碟支援USB-C與USB-A雙介面，容量達128GB，便於在家、學校與工作間隨時備份或分享檔案。

6.CyberPower電源備援插座排插／售價99.99美元

當今生活幾乎全面依賴電子設備，一旦斷電會造成巨大不便。這款排插提供八個插座與USB-C與USB-A各一組，具備突波保護與備用電池功能，關鍵時刻可持續供電，避免設備損壞或資料遺失。

GoBankingRates指出，以上商品價格與庫存情況是以6月20日為準，日後可能會有變動，建議消費者購買前先至好市多官網或門市查詢最新資訊。