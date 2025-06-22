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房市好壞參半 高利率下有議價空間

編譯組╱綜合報導
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目前在美國買房置業的時機屬好壞參半。（路透）
目前在美國買房置業的時機屬好壞參半。（路透）

美國房地產業人士分析，目前在美國買房置業的房貸利率高，可見的將來不太可能回落，增加購房者的負擔，以致阻礙置產意願，但同時房地產存貨增加，提高議價能力，可讓房價下降。因此，目前在美國買房置業的時機實屬好壞參半，市場走勢難以定論。

根據房地產資訊網站Redfin的數據顯示，全美房屋價格中位數為44萬2千美元，較去年同期微增0.9%，負擔能力仍是一大障礙。

然而，許多市場的庫存正在增加，尤其是在南部地區，這讓買家擁有更大的議價能力。Redfin預計，至2025年底，房價將下降1%。因此，業內人士形容現時的房地產市場是「好壞參半」。

在利率方面，大多數的預測估計，30年期固定房貸利率（目前約為6.85%）將全年保持在6%以上，與2025年至今的水平一致：包括房利美（Fannie Mae）的預測：年底達6.1%；房貸銀行家協會（Mortgage Bankers Association）：2025年平均為6.6%；全國房地產經紀人協會（National Association of Realtors）：2025 年下半年平均為6.4%；富國銀行（Wells Fargo）預測：2025年平均為6.9%。

此外，關稅加劇了不確定性。建築材料關稅預期將推高建築成本，這可能減緩新房屋的興建，增加房價上漲壓力。

Redfin經濟研究主管陳昭（Chen Zhao）在5月評述中指出：「購房者面臨兩難。除非所有新關稅都取消，或者美國陷入非常嚴重的經濟衰退，從而削減許多美國人的住房預算，否則房貸利率不太可能下降。」

但另一方面，由於市場上庫存增加、競價減少及越來越多賣家提供優惠，買房者的議價能力比一年前增加，降價現象更普遍。根據Redfin的最新數據，2025年5月，約有22%的房屋掛牌價降價，比去年同期增加約5個百分點。

多個市場的房屋庫存正在改善。房屋經紀人資訊網站Realtor.com指出，德州、佛州、田納西州和科羅拉多州等州目前的待售房屋數量超過新冠疫情爆發之前。

房地產經紀Ben Jacobs表示，現在「仍是購屋的好時機，尤其是對於已經做好準備、又找到符合他們長遠期需要，且能協商出優惠條件的房屋買家而言」。

房地產公司Compass的副總裁巴徹勒（Nancy Batchelor）表示：「今年夏天對認真考慮購屋的買家來說確屬良機。」但由於市場仍在變化，她提醒買家應做好準備，並對自己的負擔能力做出實際的評估。她說：「準確把握市場時機幾乎是不可能的，但找到價格合宜和付款方式符合預算的理想房屋始終是明智之舉。」

房地產 利率 關稅

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