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華爾街日報：給伊朗2周緩衝 是川普的豪賭

以軍要民眾做好「長期戰役」準備 稱對伊朗攔截飛彈還夠用

聯邦欲賣土地增收入 太浩湖上榜

編譯廖宜怡／綜合報導
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參議院共和黨人提議出售美國西部數百萬畝公共土地，加州太浩湖地區在考慮範圍內。（美聯社）
參議院共和黨人提議出售美國西部數百萬畝公共土地，加州太浩湖地區在考慮範圍內。（美聯社）

作為川普總統「大而美法案」的一部分，聯邦參議院共和黨人建議出售數百萬畝公共土地，包括加州太浩湖、優勝美地和三一阿爾卑斯山（Trinity Alps）等著名景點附近區域。這項提案實現了共和黨內一些人士長期以來的願望，即將聯邦土地交到私人團體或地方和州政府手中，藉以刺激經濟、增加政府收入。

舊金山紀事報報導，這項提案上周由參議院能源與自然資源委員會（Senate Energy and Natural Resources Committee）公布，指示林務局（Forest Service）和土地管理局（Bureau of Land Management）高層在美國西部選出11個州共220萬到330萬畝的聯邦土地用於拍賣，選定的土地將專門用於建設住房或「相關社區需求」。支持者表示，提案對於解決美國嚴重的住房短缺問題十分重要。

然而，批評者認為，這項提案違背了公眾信任，對深受健行者、獵人和漁民喜愛的地區造成威脅。批評者表示，在對興建新住房沒有完善規定的情況下，這項舉措只會為富裕民眾增建住房，無法為最需要住房的中低收入家庭提供可負擔住房。此外，許多聯邦土地都位於農村地區，可能難以提供像道路和公用設施等支持住房的服務。

根據提案，林務局和土地管理局被要求出售其總計4億3800萬畝土地的0.5%到0.75%，但受特殊保護的地區享有豁免權，例如原野地區、國家紀念碑和「原始且風景優美」的流域等。根據參議院能源與自然資源委員會發出的一份資訊表，未來十年，土地出售將為聯邦政府帶來50億美元到100億美元的收入。

紀事報表示，可能出售的土地將來自加州、阿拉斯加州、亞利桑納州、科羅拉多州、愛達荷州、內華達州、新墨西哥州、俄勒岡州、猶他州、華盛頓州和懷俄明州，這些西部州是聯邦土地集中的地區。根據資訊表，大部分待售土地將位於「人口中心」（population center）5哩內，但具體定義仍有待商榷。

紀事報指出，林務局和土地管理局管理加州超過三分之一的土地，這些土地大部分位於內陸山區和加州北部。

阿拉斯加州 參議院 共和黨

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