好市多消暑飲品組合 自製秘方不到5元

消費者在好市多美食廣場開發出「省錢消暑妙招」。（美聯社）

太陽報報導，好市多 （Costco ）顧客近期發現一個美食廣場「省錢小訣竅」，在炎炎夏日中，以實惠價格達到消暑目的，升級選項也只需多加幾美元。Allrecipes員工妮可（Nicole）日前在臉書（Facebook）發布的一支短片揭露此款消暑秘方，引發超過2000名好市多會員熱烈討論。

身為好市多會員之一，妮可的秘技是「自製可樂漂浮冰淇淋」，將香草冰淇淋與經典的可口可樂 （Coca-Cola）混合，口感類似經典的Root Beer漂浮冰淇淋。儘管近期好市多將美食廣場飲品從百事可樂（Pepsi）改為可口可樂，但妮可正好選在一家仍提供百事可樂的好市多，她自製的是「百事漂浮冰淇淋」。但她說，自己來自南方，那裡每種汽水都叫「可樂（Coke）」。

無論使用哪種汽水，這款消暑配方不到五美元，便可製作三杯漂浮冰淇淋。只需購買一杯1.99美元香草冰淇淋和三杯75美分飲料即可，總價約4.24美元（含稅約4.77美元）。將一大勺香草冰淇淋放入每杯飲料中即可完成。這樣的甜點，每杯售價1.59美元。

此祕技引發熱烈討論。一位粉絲留言稱「太棒了，這是最佳交易」。另一人留言「天啊，太聰明了。」另一位顧客還建議，只要再加四美元，就能擁有一頓完整的午餐與甜點。「可以買三份熱狗加汽水套餐（每份1.50美元，共4.50美元），再加一份香草冰淇淋，午餐與甜點只需七美元。」