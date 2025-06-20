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美食樂園╱全美10大必訪披薩店 加州3家上榜

編譯組／綜合報導
位在洛杉磯的Quarter Sheets全美十大必吃披薩店。（取自Quarter Sheets網頁）
位在洛杉磯的Quarter Sheets全美十大必吃披薩店。（取自Quarter Sheets網頁）

美食網站Food & Wine本月選出全美10大必到披薩店，加州3店榜上有名，成為奪得最多上榜店數的州。加州3店為柏克萊的Rose Pizzeria、洛杉磯的Quarter Sheets，以及舊金山的Outta Sight。

在美國要吃到披薩並不困難，但要尋高質素的卻不易。Food & Wine最近公布了十家「美國必到披薩店」，認為值得一遊，且「最難抗拒」。

這十家店除了加州占三家外，其餘是紐約州占兩家，伊利諾州、密西根州、康乃狄格州、新澤西州及俄勒岡州各占1家。

加州三家店各有不同的風味、特色和魅力。

Rose Pizzeria

位置：柏克萊大學路1960號（1960 University Ave., Berkeley）

位近柏克萊加州大學，備受《紐約時報》、《舊金山紀事報》及《舊金山食客》（SF Eater）等媒體關注，《紐約時報》更把此店列為全美最佳披薩店之一。Food & Wine這樣形容其披薩：「香脆、具原創風格，介乎義大利那不勒斯與紐約之間的風味」。Food & Wine和《紐約時報》均認為此店具魅力且讓人珍愛。其將在舊金山開設分店，屆時便有更多人嘗到其披薩和美酒系列。

Quarter Sheets

位置：洛杉磯波西亞街1305號（1305 Portia St., Los Angeles）

位於回聲公園內，開業數年，頗值讚譽，曾榮登《紐約時報》2023年美國最佳餐廳榜及《米其林指南》名單上，向讀者保證那怕只要嚐到Quarter Sheets的一口披薩，都值得久候入座。Food & Wine指出此店的披薩風味多元，有從「底特律風味」的平底鍋披薩，到「西西里風味的蕃茄披薩」。記著，別忘了吃甜點。

Outta Sight

位置：舊金山拉金街422號及克萊街643號（422 Larkin St. and 643 Clay St., San Francisco）

位於舊金山田德隆區（Tenderloin），今年初進駐華埠，令食客有更多機會品嚐到主廚Eric Ehler和Peter Dorrance的創意美食。瀏覽他們的Instagram可以看到各款披薩，曾聽過牛油雞肉披薩嗎？Food & Wine認為此店的披薩屬祖母風味，卻又經常嘗試新製作，其中，「薄脆而複雜的餅皮」是特色之一。

舊金山 加州大學 紐約時報

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