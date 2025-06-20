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衝著馬斯克 加州議員提案：禁止以財物鼓勵投票

編譯胡立宗／綜合報導
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馬斯克。（路透）
馬斯克。（路透）

紅頂商人馬斯克（Elon Musk）在川普參選總統期間，曾經百萬美元的大額贈獎鼓勵選民投票，雖然這種行為並不構成「買票」，但加州議員還是想要堵住「漏洞」，立法禁止以現金、支票鼓勵選民登記、進而投票。

2024年秋季，馬斯克與政治行動委員會（political action committee）在七個搖擺州宣稱，他會每天送出100萬美元，給連署支持擁槍權與言論自由的選定選民群體，唯一的資格是，必須是已經登記選民。雖然馬陣營稱不是真的樂透，因為獲獎者並非真的亂數選出，但專家認為，此舉已經由走法律邊緣。

加州參議員昂伯格（Tom Umberg）的參議院398號提案（Senate Bill 398）正是針對馬斯克與其策略而來，意在限制任何人以現金激勵引導選民。398號議案5月順利通過參議會院會，10名共和黨人也投下贊成票；議案目前已經送交眾議會，但審議期程尚未排定。

昂伯格2025年稍早曾經表示，他的草案就是要封堵加州選舉法規的漏洞，富人不能再以「樂透」的名號鼓勵選民投票。他說，「（用錢鼓勵的）那個人就叫伊隆・馬斯克」，「你們可能聽過他」。

CalMatters指出，馬斯克除了以100萬美元鼓勵登記選民連署，數月後還以同樣手法「影響」威斯康辛州最高法院選舉，提供100萬美元給至少兩位選民，還以100美元的代價鼓勵選民連署反對基進派法官。

加州與聯邦法律雖然都禁止買票，但鼓勵選民登記或連署並不是明確違法。NBC News訪問到的法律專家就說，馬斯克與他的超級政團（super PAC）遊走灰色地帶。另外，事後也衍生出訴訟，因為選民說沒有真的收到款項；威斯康辛州政府監督團體上周也提告，試圖禁止馬斯克的選舉發現金行為。

昂伯格的提案則更進一步，將類似行為罪刑化，不論是樂透或抽獎，與選舉或選民登記有關就不行。違法最可將面臨三年有期徒刑，與一萬美元罰金。支持立法的「加州乾淨資金行動」（California Clean Money Campaign），其執行蘭格（Trent Lange）就說，美國民主的基石正是不能買票，以現金支票鼓勵選民登記應該也在禁止範圍內。

CalMatters的資料庫「數位民主」顯示，398號提案只是本會期的選舉法案之一，其他還有高中應該教授選民登記，以及改進不在籍投票，以及改善加州計票緩慢的提案。

馬斯克 加州 選民登記

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