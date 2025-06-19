曾喊價上百萬 大麻執照跌落神壇

CATALYST 大麻分銷連鎖系列的一個店面 (catalyst購物網)

大麻(cannabis，簡稱pot)販售許可證在加州 曾經貴到數百萬美元一張，但隨著大麻是發財捷徑的幻想破滅，有些執照如今變得一文不值。

SFGATE報導，大麻販售許可證曾經是加州最貴的執照之一。但最近一家南加 州大麻店，正在「免費」向任何願意接手該零售店租約的人提供其零售許可證。雖然公布的條款上，那張執照仍要價3萬5000美元，但大麻經紀人拉菲埃（Meilad Rafiei）向SFGATE證實，賣方願意不收取任何金額就放棄那張執照。

拉菲埃說：「從第一天起，我就告訴持證人，我不知道那執照到底值多少錢。」拉菲埃是大麻產業顧問公司 WeCann 的執行長，加州的大麻許可證曾經可能賣到數百萬美元一張，而目前的交易價格已大不如前。

大麻許可證和大麻交易平台 420Property.com 的執行長喬治（Ryan George）表示，在大麻合法化 的初期，許可證的交易價格多數在50-300萬美元之間，聖塔安娜的一張許可證曾賣到了800萬美元。現在，他看到許可證免費轉手，因為在某些地區，它們變得「實際上一文不值」(effectively worthless)。

「今天情況發生了巨大變化，市場飽和、監管程序的挑戰以及來自非法市場的競爭導致價值下降。」喬治在一封電子郵件中寫道。此次衰落是由多重因素共同作用的結果，最終導致了一場完美風暴。2018年大麻市場首次開放時，創業家可能高估了許可證的價值，他們預期當大麻零售商會大發橫財。

加州範圍內持有執照的大麻商店主要集中在少數幾個允許銷售大麻的城市，導致那些地方競爭異常激烈。加州的合法大麻市場也持續表現不佳，根據政府估計，非法大麻商店供應了加州大部分的大麻，這導致加州人均大麻銷售低迷，大麻商店也未能吸引預期的顧客。