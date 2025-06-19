SB 7禁機器人老闆法案 參議會過關

市面上已有許多AI工具幫助雇主管理員工。ActivTrak的產品注重在追蹤生產力 (取自activtrak.com)

加州 的「禁止機器人老闆法案」已通過參議會，但完全自動化的聘僱措施被排除在該法案之外。

SB 7外號叫「禁止機器人老闆」法案（No Robo Bosses Act），旨在將某些工作場所自動化技術改為強制由人類來做決策。該法案由民主黨參議員麥克納尼（Jerry McNerney）提出，並於本月稍早以27票贊成、10票反對的結果在州參議會獲得通過。

麥克納尼表示：「當涉及到人們的生活和職業生涯時，你肯定不希望這些自動化決策系統在無人監管的情況下運作。」如果SB 7獲得通過，它將禁止雇主「主要」依賴自動化決策軟體來決定員工的晉升、紀律處分或解僱。該法案稱，任何自動化決策都需要由專門人員進行審查，該人員必須進行調查並「收集佐證或支持該決策的資訊」。

該法案將於6月25日提交州眾議會的勞工和就業委員會審議，同時也將禁止雇主使用旨在預測員工行為、信念、意圖、性格、心理或情緒狀態或其他特徵的產品。

人工智慧 產品已在職場上發揮重大的用途，譬如一家AI科技公司為灣區 雇主提供技術，透過梳理一萬個公共線上資源，查找與暴力或非法毒品相關的信息，來篩選有意申請進入公司的人士。另一家公司則利用這項技術掃描員工的辦公室郵件，尋找員工不滿或倦怠的跡象。

還有一些公司提供人工智慧分析，分析員工在工作場所的每一個線上行為。 隨著人工智慧為尋求簡化招聘流程和監控員工的雇主提供新的強大工具，加州議會正在推進一項法案，以解決人們對該技術可能不公平地剝奪員工工作和晉昇機會，或導致員工受到懲罰和解僱的擔憂。

其他公司提供的服務還包括眼動追蹤、按鍵記錄以及對員工在工作場所的線上行為（從簡訊、應用程式使用到網頁瀏覽）的分析。

參議會司法委員會的分析稱，在麥克納尼的同意下，禁止完全自動化招聘的條款已被刪除。加州商會領導了一個反對法案的聯盟，他們反對將招聘納入其中，認為只有規模最小的公司才能遵守該條款。但如果雇主在招募中使用自動化決策，必須通知求職者。