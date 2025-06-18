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Costco金條飆漲41% 變現獲利繳稅多 因為這原因

洛杉磯訊
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專家提醒，好市多金條變現沒有那麼簡單，甚至還可能面臨高稅負。（美聯社）
專家提醒，好市多金條變現沒有那麼簡單，甚至還可能面臨高稅負。（美聯社）

隨著金價接近歷史新高，好市多（Costco）出售的1盎司金條也水漲船高，讓一年前買進的消費者眼看就能大賺一筆。不過，專家提醒，金條雖好買，變現可沒那麼簡單，甚至還可能面臨高稅負。

自2023年開始出售金條以來，好市多的金條一直廣受矚目。2024年5月，由於買氣強勁，好市多進一步限制購買規則，每位會員每天僅能進行一次交易，且最多僅能購買兩條金條。

根據最新行情，截至6月17日，黃金現貨價格約為每盎司3390美元，接近歷史高點，較去年同期上漲約45%。在地緣政治動盪、通膨壓力與美元前景不明朗的背景下，黃金再度成為投資人避險首選。若在2024年6月於Costco購買1盎司金條，當時每條售價大約落在2400美元左右（包含溢價），如今以現貨價3390美元計算，帳面漲幅約為990美元，報酬率超過41%。若能以現貨價90%價格成功售出，仍有約850至900美元的實質利潤。

然而，要真正將金條變現、落袋為安，仍需面對現實操作與稅務問題。佛州博卡拉頓（Boca Raton）認證理財規畫師Jon Ulin指出，現貨金價僅是參考標準，實際售價通常會打折5%至10%，視銷售對象與平台而定。

他表示，實體金銀店通常提供當面估價與即時付款，對標準1盎司金條的收購價格約比現貨價低1%至5%，高於一般當鋪。根據華爾街日報4月報導，部分線上收購業者主打競爭價格與保險運送，也吸引不少賣家。

無論選擇哪種方式，Ulin都建議先在Yelp、Google或美國商業改善局（BBB）等平台查詢買家評價，避免遇到低價收購、隱藏費用或詐騙。「我會避免透過eBay或Facebook Marketplace這類私人交易平台出售金條，」Ulin表示，「這畢竟是高價值商品，對手不見得可靠，風險不小。」

除了變現價格需謹慎估算，專家也提醒，金條出售後所產生的獲利在稅務上屬於「收藏品」項目，其稅率可能高於一般投資收益。

楊百翰大學(BYU)會計與稅務教授、註冊會計師Troy Lewis向CNBC電視台表示，國稅局（IRS）將金條、金幣與珠寶等實體黃金歸為「收藏品」，因此其聯邦長期資本利得稅率最高可達28%，遠高於股票或房地產的20%。若金條在購入後一年內出售，獲利將被視為一般所得，根據賣家的所得級距，適用稅率可能更高。

康州理財顧問Bill Shafransky提醒，民眾在開心賣金條賺錢的同時，別忘了「這也可能讓你向國稅局繳出更多稅金，甚至超過你預期的獲利。」

好市多 金價 國稅局

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