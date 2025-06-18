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2大機場客運量減少 數個較小機場創新高

編譯林思牧／綜合報導
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舒爾茨-蘇諾瑪縣機場一景。 (谷歌地圖)
舒爾茨-蘇諾瑪縣機場一景。 (谷歌地圖)

加州最大的兩個機場客流量只回升到疫情前的九成，但有幾個區域性的機場客流量卻不斷創下歷史新高。

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，在2019年至少有25萬名乘客通過的加州機場中，位於聖塔羅莎（Santa Rosa）的舒爾茨-蘇諾瑪縣機場（Charles M. Schulz-Sonoma County Airport）是五年來全加州增長最快的機場，2024年該機場的起降乘客量增加60%。這一增長使該機場的客運量創下歷史新高。

相較之下，加州最大的兩個機場——洛杉磯國際機場和舊金山國際機場——2024年的旅客量都比2019年減少了約10%。蘇諾瑪縣機場經理斯陶特（Jon Stout）表示，疫情改變了消費者的偏好。雖然人們仍然想出遊，但他們不一定想通過更大、更繁忙的機場。為了應對日益增長的需求，使用該機場的航空公司增加了航班，並選擇了較大、座位較多的飛機。

然而，這並不意味著該機場沒有挑戰。廉價航空公司 Avelo 去年剛剛擴大了服務範圍，並將聖塔羅莎作為其基地之一，但它上個月宣布計畫削減這個北灣機場的服務，聖塔羅莎將不再作為其基地。

貝克斯菲（Bakersfield）的梅多斯菲爾機場（Meadows Field Airport）的客流量也快速成長。這座位於中央谷地的小型機場規模不大，設施簡陋，只有幾個登機口，並且只提供飛往四個大型樞紐點的航班：舊金山國際機場（SFO）、達拉斯機場、丹佛機場和鳳凰城機場。

客流量增長第三至第六多的是：聖塔芭芭拉、佛萊斯諾、聖路易奧比斯波和蒙特瑞。

加州 舊金山 疫情

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