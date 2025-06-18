加州最富有縣 聖馬刁家庭中位年收15.6萬

根據SmartAsset，聖馬刁縣為加州最富裕縣。（聖馬刁縣官網）

沙加緬度蜜蜂報報導，加州 最富有的縣不是洛杉磯，也非舊金山。根據SmartAsset，加州前十名最富有的縣，半數以上集中在北加 州，聖馬刁（San Mateo）縣最為富有。加州最貧窮的十個縣也多位於北加州，展現該區巨大的財富差距。

SamrtAsset根據投資收入、收入中位數及房價 中位數等數據，分析2025年美國各地「財富總量最大」的地區。聖馬刁縣居民家庭年收入中位數為15萬6000美元，此一數字比全州家庭收入中位數9萬6334美元高出近6萬美元。而加州最貧窮的莫多克（Modoc）縣，5萬6648美元的家庭年收入中位數，比全美平均少4萬美元。

根據美國人口普查局，加州在全美家庭年收入中位居第六，落後於麻州與夏威夷州。聖馬刁縣在全美最富裕縣中排名第四。該縣屬於聖塔克拉拉谷（Santa Clara Valley），截至2024年7月，人口為74萬2893人。官網稱，該縣鄰近矽谷，創新產業蓬勃發展，包括生物科學、電腦軟體、綠色能源技術、酒店、財務管理、醫療保健、教育和運輸等。根據SmartAsset，該縣居民平均年度投資收入為14萬6004美元，房價中位數154萬3376美元，根據房地產網站Zillow，截至2025年5月30日，加州平均房價中位數為79萬6255美元。

根據該分析，加州十個最富裕的縣中，有七個位於北加州舊金山灣區，一個位於中央海岸（Central Coast），兩個位於南加州。

除聖馬刁縣，最富裕縣前十名依次為聖塔克拉拉（Santa Clara），收入中位數15萬9674美元，房價中位數150萬1824美元。馬林（Marin），收入中位數14萬2785美元，中間房價為143萬8437美元。康特拉科斯塔（Contra Costa），收入中位數12萬5727美元，房價中位數143萬8437美元。阿拉米達（Alameda），收入中位數12萬6240美元，中間房價108萬745美元。聖塔克魯茲（Santa Cruz）、橙縣，索拉諾（Solano）、納帕（Napa）和聖塔芭芭拉縣均名列前十。

根據美國人口普查局，加州約有12%人口生活在貧窮線以下。根據SmartAsset，加州十個最貧窮縣中，八個位於北加州，兩個位於其他地區。

莫多克縣中間房價17萬3763美元。其他縣排名依次為三一（Trinity），中間收入5萬3498美元，中間房價30萬8921美元。錫斯基尤（Siskiyou），中間收入5萬5499美元，中間房價28萬6105美元。拉森（Lassen），收入中位數6萬4395美元，中間房價22萬4424美元。帝王縣（Imperial），收入中位數5萬6393美元，中間房價30萬9794美元。其餘上榜的縣還有塞拉（Sierra）、萊克（Lake）、特哈馬（Tehama）、德爾諾特（Del Norte）與馬里波薩（Mariposa）等。