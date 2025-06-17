聯邦審計報告 加州高鐵局指歪曲數據

加州高鐵局針對聯邦提出的審計報告做出回應，稱報告錯誤且具誤導性。（美聯社）

沙加緬度蜜蜂報報導，加州 高鐵局針對聯邦鐵路管理局（Federal Railroad Administration，FRA）近期發布310頁審計報告做出回應，指控該報告「證據錯誤且具誤導性」。

該報告為川普政府撤回40億美元高鐵資金「鋪路」，包括2010年撥出9億2900萬美元，2023年撥出30億美元，用於建設弗萊斯諾（Fresno）站，及夏夫特（Shafter）到貝克斯菲（Bakersfield），馬德拉（Madera）到麥賽德（Merced）路段延伸工程。

加州高鐵局執行長喬德里（Ian Choudri）指出，該報告低估高鐵計畫進展，特別是中央山谷（Central Valley）進度，如已完工的弗萊斯諾段等，撤銷撥款「既不合理也不公正」。他同時也指責聯邦政府 歪曲數據，使用不誠實的分析。

加州高鐵最初計畫建設一條連接洛杉磯與舊金山路線，預計成本為330億美元，2020年啟用。然自2020年選民批准建設以來，該計畫面臨嚴重的延誤與超支，最新估計成本達1000億美元。目前的焦點是計畫於2033年完成貝克斯菲至麥賽德172哩路段，其中119哩已獲得全額資金，然中央山谷建設仍面臨100億美元資金缺口。高鐵局希望通過建設吉爾洛（Gilroy）到棕櫚谷（Palmdale）路段吸引私人投資。

這份審計報告指出，加州「沒有可行途徑」在2033年完成貝克斯菲到麥賽德路段，批評高鐵局未能解決資金缺口、未按時完成設備採購等問題。喬德里稱，聯邦報告「未能認識到」高鐵局2024年商業計劃中列出的施工時間表。他並指出，州政府排碳放交易計畫可能替高鐵提供持續資金。該計畫目前預計2030年結束，但加州州長紐森 提議延長至2045年，每年替高鐵計畫提供10億美元收入。

聯邦審計報告還批評貝克斯菲至麥賽德這段高鐵為「隨機選擇的兩端」，但喬德里強調該段能促進長期缺乏政府投資的中央山谷經濟發展。他指出，該地區已完成53個建築結構和69哩軌道，其中包括2021年完工的4741呎長聖荷昆高架橋。弗萊斯諾市長戴爾（Jerry Dyer）也強調，高鐵不僅關乎交通，更是將中谷地區與加州其他地區經濟聯繫起來的重要計畫。

喬德里表示，聯邦政府的審計忽略該計畫實際進展及未來，高鐵局將於今夏發布新報告，詳細說明計畫如何降低成本且縮短工時。