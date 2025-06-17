短租、司法、醫療、時薪…加州多項新法7/1上路

加州7月1日起有多項新法上路，包括寵物健康保險。（美聯社）

從7月1日起，加州將有多項新法開始生效，從個人法院權利、學生心理健康到寵物保險 法和地方最低時薪 等，目的在改善司法系統、擴大公共醫療保護範圍和提高消費透明度。

一、取消訂閱將更簡單和透明

AB2863法案規定，提供訂閱的企業必須以和註冊相同的方式提供取消訂閱的選擇，同時必須寄發包含價格和取消詳情的年度提醒，並提供簡易的「點擊取消」選項。

二、Airbnb等短租平台必須事先告知清潔費用

AB2202法案規定，Airbnb等短租平台必須事先告知消費者退房時必須支付的清潔費用或罰款，不遵守規定的業者將面臨最高1萬美元的民事罰款。

三、寵物保險公司必須對保費上漲和免責範圍做出解釋

SB1217法案規定，寵物保險公司必須向投保人解釋保費是否會因寵物年齡或居住地改變而上漲，保單也必須明確說明對寵物既有疾病的免責條款、詳細等待期或所需的體檢。

四、健康保險計畫必須涵蓋包含不孕症的生育治療

SB729法案規定，大多數健康保險計畫現在必須涵蓋不孕症的診斷和治療，包括體外人工受孕（in vitro fertilization）。規定適用於大型和小型團體健保計畫，宗教雇主除外。

五、學生證上必須提供防自殺和危機熱線電話號碼

SB1063法案規定，加州初中和高中發出的學生證上必須提供988防自殺和危機生命線（Suicide and Crisis Lifeline）電話號碼，並提供可連結到當地心理健康資源的二維碼。不過，學校可以繼續發放庫存學生證，直至用完為止。

六、特殊需求計畫提早從學生一進高中就開始

根據AB438法案，如果學生的個人化教育團隊認為合適，有特殊需求的學生今後不必等到年滿16歲才開始接受特殊教育，可從一進高中就開始。

七、「醫療法」規定法院必須向家屬通報精神病患者治療狀況

「醫療法」（CARE Act）提供家屬和急救人員可向法院申請強制治療精神病患者的權力。SB42法案規定，法院今後必須向申請者通報案件的重要治療更新訊息，包括是否必須繼續接受治療或可出院。

八、網路法院採用新科技標準延長服務

為支援網路訴訟程序，青少年和民事網路法院聽證會將升級科技標準，延長實施到2027年。

九、多個地方縣市調漲最低時薪

加州多個縣市自7月1日起將調漲最低時薪，以灣區蘇諾瑪縣漲幅28%為最大，最低時薪達23.15美元。