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前駐德大使：若賀錦麗選州長 將「不得不」認真考慮參選

編譯陳盈霖／綜合報導
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川普（右）的支持者、前駐德大使格雷內爾(左）考慮選加州州長。（Ric Grenell之友會臉書）
川普（右）的支持者、前駐德大使格雷內爾(左）考慮選加州州長。（Ric Grenell之友會臉書）

衛報報導，川普的忠實支持者格雷內爾（Ric Grenell）日前表示，若前副總統賀錦麗（Kamala Harris）參加2026年加州州長選舉，他將「不得不」認真考慮參選。他目前擔任川普外交政策顧問及華府甘迺迪表演藝術中心臨時主任。他在15日播出的Politico播客節目中表示，「若賀錦麗參選，我認為會有一大批共和黨人不得不考慮參選」他說，「若她參選，將迫使我也需考慮這件事。」

格雷內爾還表示，「目前我沒有參選州長計畫」但透露，近期曾與川普談及參選事宜，但拒絕透露相關細節。這段對話正值川普公開批評加州州長紐森（Gavin Newsom）對洛杉磯反移民活動，及美國移民暨海關執法局（ICE）大規模掃蕩移民的應對措施。因任期限制無法再次連任州長的紐森，對川普派遣國民兵前往洛杉磯處理抗議活動，對川普提起訴訟。

Politico今年3月報導稱，賀錦麗正考慮接替同為民主黨人的紐森競選州長。報導援引賀錦麗親近人士的話稱，她計劃在夏末前做出決定。Politico還指出，加州共和黨人「非常希望」賀錦麗參選，因這可能將競選提升至全國話題，「創造一個籌款盛宴」，有助於他們在這個民主黨佔優勢的州爭取利益。

格雷內爾目前住在洛杉磯，他曾擔任美國駐德國大使、川普特別任務特使等。近期還參與從委內瑞拉釋放被羈押的美國公民事務。今年2月，川普任命他為甘迺迪表演藝術中心臨時主任。當天訪談中，格雷內爾還談及川普日前在甘迺迪中心觀賞「悲慘世界」演出時引發的褒貶不一反應。他堅稱，儘管川普遭到部分觀眾嘲笑，但甘迺迪中心如今「更加寬容」，「我們希望人們能坐在彼此身邊，即使投票支持的總統完全不同。」

川普 賀錦麗 加州

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