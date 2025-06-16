Costco桃子奶油蛋糕 網友：好吃、不甜

這款長型蛋糕重2磅5盎司，售價18.99美元。（記者王若然／攝影）

好市多 （Costco）近日推出一款夏日蛋糕：桃子奶油蛋糕（Peaches and Cream Bar Cake）。這款蛋糕目前在美國各賣場都可以買到，頗受顧客好評。網友稱這款蛋糕很適合亞裔 口味，有顧客點評：不甜，很好吃。

這款桃子奶油長型蛋糕重2磅5盎司，售價18.99美元。蛋糕是由三種層次組成，分別是香草味海綿蛋糕，奶油（whipped cream）以及桃子果醬組成。根據TicTok網友The Sushi Guy測評，打開蓋子後，可以聞到一陣桃子芳香，整體蛋糕濕潤度比較高。其中海綿蛋糕體不及亞洲蛋糕的綿密，但比一般的美國市面上的海綿蛋糕要細緻。桃子醬部分發酸，可以吃到裡面大塊的桃子肉，與蛋糕其他部分的甜味中和，總體而言不甜，很適合亞洲口味。他指出，這款蛋糕最吸引他的是，使用真正的打發奶油，口感十分輕盈。而不是美國超市普遍使用的糖霜，過於甜膩。

根據好市多官網對這款蛋糕的描述，整個蛋糕包含12單位份量，每個份量250卡路里，含20克糖，其中包含18克添加糖。一份蛋糕中含有飽和脂肪8克，沒有反式脂肪。

對於這款蛋糕，網友一致評價：不甜。網友評論：「不甜是對蛋糕最高的評價。」「我昨天買的，今天已經吃掉一半。」「吃起來不錯，沒有其他甜品中假假的水果味。」有華人 網友表示，「這已經是好市多最不甜的蛋糕了。」還有網友對比也是好市多最近新出的草莓奶油蛋糕稱，不喜歡草莓那款，但桃子蛋糕還不錯。不喜歡吃甜的以及喜歡桃子的民眾，值得一試。不過也有網友提建議，稱這款蛋糕有可改進之處，比如裡面的桃子醬塗抹不均勻，導致在吃的時候有時甜時酸。