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好市多首座加油站 不依附賣場

編譯陳盈霖／綜合報導
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好市多將於米慎維埃和開設首座不依附在大賣場旁的獨立加油站。（好市多臉書）
好市多將於米慎維埃和開設首座不依附在大賣場旁的獨立加油站。（好市多臉書）

CSTOREDRIVE報導，自1995年開設第一座加油站以來，加油站一直是好市多（Costco）重要的營業項目之一。如今，好市多將於南加州米慎維埃和（Mission Viejo）建造第一座獨立式加油站。該市發言人透露，這座加油站預計今秋開始建設，2026年春季完成，將包括一個1萬7185平方呎加油棚和40個加油樁，提供好市多會員使用。

根據好市多2024年年度報告，該公司截至去年底，在全球共經營719座加油站，約佔其全球淨銷售額12%。成立獨立式加油站對該公司而言是一項大膽舉措，表明該公司似乎正投入更多時間和資金發展其加油業務，同時也對傳統便利零售店構成更大威脅。執行長瓦齊瑞斯（Ron Vachris）在今年5月財報電話會上表示，好市多目前延長加油站營業時間，新開了一些加油站，並於4月分達到公司史上最高單週加油量紀錄之一。

計畫打造第一座獨立加油站的位址，是米慎維埃和一座3萬5020平方呎，前Bed Bath & Beyond商業建築。除40個加油樁，該加油站還包括六個停車位、三個容量為4萬加侖的地下儲油罐，及一間帶有洗手間的員工休息室。

根據城市規劃文件，加油站每周七天，清晨5時至晚間10時營業，由好市多員工管理。該加油站未來也將直接與Circle K、雪佛龍（Chevron）和英國石油（BP）等附近加油站競爭。該市發言人表示，該公司近期已向城市提交建築許可相關申請。

好市多並非唯一一個加強加油業務的大型零售商。2024年底，沃爾瑪（Walmert）開設其第400座加油站，並在今年3月宣布計畫於2025年底前，將全美加油站增至約450座。若目標達成，將成為全美門店數量排名前20的便利連鎖店之一。

加油站 好市多 石油

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