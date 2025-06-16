留住中產階級 加州獎勵建商建住房

加州為留住中產階級努力提供中等收入住房。（美聯社）

在加州 提到可負擔住房租客，人們可能不會聯想到高薪的科技從業人士。

然而，38歲的軟體開發人員麥寇米克（Christopher McCormick）2020年初在上班途中經過灣區艾姆瑞維爾（Emeryville）一棟正在興建的可負擔公寓時發現，他當時的年薪7萬9400美元竟然讓他有資格租到一間低於市價的一房公寓，每月租金 僅2100美元，比同類公寓市價低了近600美元。他參加了抽籤，幾個月後就搬了進去。

聖荷西信使報表示，麥寇米克住的中等收入公寓是加州為防止中產階級搬離加州所做的努力之一。為滿足居民需求並防止住房成本進一步膨脹，加州計畫在2032年前建設260萬個新住房單位，其中42萬零800個單位是提供給中等收入家庭，即收入介於當地收入中位數的80%到120%之間的家庭。例如，阿拉米達縣中等收入家庭的收入介於12萬5050美元到19萬1750美元之間，聖塔克拉拉縣中等收入家庭的收入介於15萬9550美元到23萬4250美元之間。

不像低收入 住房，中等收入住房開發商無法享受一些房地產稅減免。為了鼓勵開發商興建更多中產階級住房，加州和各縣市政府提供了獎勵措施，例如開發商可提高住房密度或減少停車位。然而，計畫實施五來以來，由於房貸利率居高不下、租金漲幅不如預期，加州開發商僅興建了2萬2346個中等收入住房單位。

在這種情況下，政府究竟是應該鼓勵中產階級購買還是租住中等收入住房？大部分住房專家一致認為應該雙管齊下，因為加州需要更多各類住房，才能擺脫嚴重的住房負擔能力危機。

信使報指出，開發商傾向在高成本地區興建租賃住房，因為現金流量會較穩定、法律風險較低，而且無力購屋的租屋者的需求也會較強。中等收入住房政策也承襲了這一趨勢，以租屋者為主要目標。

以開發商Associate Capital在舊金山濱海的波崔羅發電站（Potrero Power Station）舊址進行的大規模重新開發計畫為例，這項計畫總共將興建2600個新住房單位，其中三分之一是低於市價的租賃單位。第一棟大樓將於今年秋季開放出租，所有105間公寓都是提供給中等收入租客。

不過，灣區新聞集團（Bay Area News Group）最新所做的一項調查發現，除了聖馬刁縣和舊金山等住房成本極高的地區，中等收入住房租金並不一定明顯低於市價。值得注意的是，灣區近年來興建的中等收入住房有7%處於空置狀態，是低收入住房空置率的兩倍。

聖塔羅莎可負擔住房開發商瓦利克（Rich Wallach）認為，任何補貼中等收入住房的政策都必須包含一項條款，即租金必須大幅低於市價。他說：「避免住房空置的訣竅在於削價，而非迎合市價。」