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聯邦疫苗諮詢委員會大改組 接種疫苗迎挑戰

編譯廖宜怡╱綜合報導
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聯邦疫苗諮詢委員會大改組，專家憂心許多疫苗今後將變得更貴、更難獲得。（美聯社）
聯邦疫苗諮詢委員會大改組，專家憂心許多疫苗今後將變得更貴、更難獲得。（美聯社）

美國衛生部長小羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）本周對聯邦疾病防制中心（CDC）獨立機構「疫苗接種諮詢委員會」（Advisory Committee on Immunization Practices，簡稱ACIP）進行大改組，先於9日罷免17名現任委員，11日再任命8名新委員，這些新委員中不乏反疫苗和散布錯誤訊息的人。

專家認為，衛生部這項舉動可能影響加州的疫苗成本和供應。舊金山紀事報報導，成立於1964年的ACIP是提供疫苗建議給CDC的機構，他們的指導不僅具有醫學意義，也會對尋求接種疫苗的人產生財務上的影響。

美國小兒科學會（American Academy of Pediatrics in California）主席波爾（Eric Ball）說：「最近有一些家長表示希望讓子女儘早接種疫苗，因為他們擔心再晚一點可能接種不到疫苗。」

舊金山加大法學院專門研究疫苗相關法律和政策的法學院教授瑞斯（Dorit Reiss）表示，「平價醫療法」（Affordable Care Act）規定，如果ACIP建議人們接種某種疫苗，保險公司就必須承擔費用，聯邦政府資助的兒童疫苗計畫也免費提供建議疫苗給無健保和保險不足的兒童接種。

以目前情況研判，ACIP新任命成員可能修改疫苗建議，從而影響美國疫苗接種率。ACIP訂於本月25日召開會議審查科學數據，並對疫苗建議進行投票。

瑞斯表示，如果人們在接種疫苗上遇到困難，加州學校強制學童接種疫苗的規定將面臨更多挑戰。瑞斯說：「如果人們無法獲得疫苗，學校如何強制學生接種？」

「我從未聽說有任何ACIP成員被除名過。」剛被小羅勃．甘迺迪從ACIP除名的史丹福大學全球醫療與傳染病學教授麥道納多（Yvonne Maldonado）說：「就委員會成員變化如此之大且迅速來說，我們面對的是一個未知領域。」

麥道納多解釋，ACIP對疫苗安全性和有效性的評估流程「極為嚴謹」。她說：「疫苗是公共健康基礎，它們拯救了無數生命。」

瑞斯補充，美國有一個系統允許因接種CDC建議疫苗出現問題的人向政府尋求賠償，這項措施降低了疫苗製造商的責任。瑞斯擔心，如果ACIP新成員取消目前建議的疫苗，一些疫苗製造商可能會選擇退出美國疫苗市場。

疫苗 CDC 加州

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