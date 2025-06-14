MyFTB線上繳稅系統當機 惹怨

截至13日下午FTB網站上已接受付款，但主頁上方又有新的警示訊息：洛杉磯與橙縣辦公室沒開門 。(https://www.ftb.ca.gov/pay)

試圖在下周一截止日期之前，透過加州 稅務機構FTB的MyFTB繳納第二季預估稅的加州居民，從10日（周二）晚上開始就無法取得線上服務。

舊金山 紀事報報導，FTB維護頁面上的一則警告稱：「我們遇到了技術問題，這可能會影響我們的部分在線服務，例如MyFTB、CalFile 和 MEC信息報告。這些問題還會影響我們通過電話提供的信息。」FTB又表示，需要進行在線支付的納稅人「可以使用本局版本的Web Pay，這樣就無需登入MyFTB。您還可以使用我們的常規聊天功能，諮詢非機密的稅務問題。」

WebPay允許納稅人透過銀行帳戶進行線上支付。納稅人也可以透過郵寄方式繳納預估稅。「本周早些時候，本局遇到了內部系統問題，影響了部分線上自助服務應用程式。此次中斷並非由網路攻擊造成。線上服務於周五早上全面恢復運行，」FTB發言人拉佩吉（Andrew LePage）透過電子郵件表示。他沒有詳細說明中斷的起始時間或原因。

FTB鼓勵個人和企業開設MyFTB帳戶，該帳戶儲存了大量納稅人資訊。個人可以透過該帳戶查看帳戶餘額、預估付款和貸記、付款歷史記錄、納稅申報單清單和圖片、通知和信函、帳戶上發生的活動、可以存取其帳戶的授權代表清單以及加州工資和預扣稅資訊。他們可以查看和更新聯絡信息，並使用WebPay和CalFile（一項對部分州民免收費的報稅 服務）。

巴洛阿圖居民夏皮羅（Skip Shapiro）表示，他今年早些時候通過MyFTB帳戶繳納了第一季度的預估稅，但周二晚上他試圖登錄帳戶繳納第二季度的預估稅時，帳戶卻癱瘓了。他在電子郵件中寫：「令人擔憂的是，州政府徵收稅金的關鍵手段竟然失靈了。」

夏皮羅表示，他最終使用了WebPay，「它不需要用戶ID和密碼（即帳戶），因此任何付款都是一次性交易，應用程式不會保留其歷史記錄。而這些資訊則存儲在我的ＭyFTB帳戶中。」