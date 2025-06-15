小颶風區歇特灣 加州風力最強地點

加州風力最強地點不是山頂、也非沙漠斷崖，而是地處偏遠的海岸角灣：蒙多西諾角的歇特灣，其位在加州最西端。(圖取自加州魚類與野生動物部門官網)

風是塑造地形、助長野火的無形力量，加州 有一地區風超大，當地人稱為「小颶風區」。歇特灣(Shelter Cove)消防局隊長派普(Nick Pape)表示，蒙多西諾角(Cape Mendocino)東南方的歇特灣，可能是加州風力最強地區。

「舊金山 紀事報」針對30年來陣風的分析，加州風力最強地點不是山頂、也非沙漠斷崖，甚至不是曾經記錄到風速133哩的雷斯角(Point Reyes)，而是地處偏遠的海岸角灣：蒙多西諾角，其位在加州最西端。

蒙多西諾角是加州「迷失海岸」(Lost Coast)一部分，是一片崎嶇不平、沒有道路的海岸，廣為背包客所知，1號公路為避開其陡峭地形而繞道。這片海角周圍環繞著陡峭懸崖、紅木林，以及包括歇特灣這樣孤立的社區。

派普指出，歇特灣是位在海角東南方的一個小鎮，也是該地區風力最強地點。他說，2023年1月強烈風暴發生，風大到他連消防車門都打不開，樹木壓倒房屋，必須開設緊急避難所、驅散居民，風暴自南方襲來，當地社區完全暴露在風中。

南加州海岸附近的「海峽群島」(Channel Islands)則是加州風力第二大地區，陡峭海岸地形與開闊海洋環境，皆加劇當地陣風。

蒙多西諾角的猛烈陣風，受到兩種季節性模式的影響。最強最持久的陣風，出現在春夏兩季，此時加州炎熱內陸地區與寒冷的太平洋之間，形成明顯溫差。這種溫差與熱力差異，形成陡峭的氣壓梯度，助長持續的北風與西北風。在北太平洋高壓引導之下，陣風也有助於形成灣區 居民熟悉的濃密海洋層與夏季霧氣。

氣象局資深氣象學家布許(Doung Boushey)指出，蒙多西諾角突出沿海水面，促使陸地與近海快速流動的氣流整匯，當氣流遇到陡峭的海岸地形時，由於無處可去、不易向內陸移動，並且由於持續存在的海洋逆溫層，氣流無法上升而被迫加速。這也是為何當地風力持續強勁的原因。

春夏兩季的風力強度，對航海者來說，相當猛烈，蒙多西諾角位置成為在太平洋沿海地區、船員最難通行的航道。

派普表示，蒙多西諾角的歇特灣，風力非常強大，強風來襲時，樹木與電線杆倒塌、屋頂被掀翻，民眾被迫疏散，儘管並非每周發生，但一旦發生，就會印象深刻。蒙多西諾居民與當地官員，一直致力於因應持續不斷的陣風，歇特灣社區有更頻繁風災與破壞，帶來公共安全問題，促使社區必須適應日漸嚴峻的氣候條件。