我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

早預料以會動手？伊朗官員怒斥「高層重大誤判」簡訊內容曝光

16歲百萬網紅飲彈自盡 陳屍浴缸家屬崩潰

外食多小費少 加州人堪稱小氣 打賞占比全美排第31名

編譯組╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
2023年美國人外出用餐給予的小費高達780億美元，當中以新罕布夏州的小費開支率為全美之冠，占 「離家用餐」開支的16.07%；加州排名第31位，為6.15%。（路透）
2023年美國人外出用餐給予的小費高達780億美元，當中以新罕布夏州的小費開支率為全美之冠，占 「離家用餐」開支的16.07%；加州排名第31位，為6.15%。（路透）

最新調查發現，2023年美國人外出食肆的小費開支，估計高達780億美元。同時，雖然美國的食品雜貨成本上漲，但民眾花費於外食的人均開支在過去三年增加。

該項調查由美國一家線上借貸市集平台兼貸款公司LendingTree進行，使用政府數據分析，調查美國民眾於餐廳、酒吧及其他餐飲場所用餐給予的小費開支，發現小費在全方位服務的餐廳消費中，占15%，在所有外食的消費則占6.75%。

小費占外食開支的比率前十高州為：1.新罕布夏州：16.02%；2.哥倫比亞特區：12.65%；3.南卡羅來納州：11.17%；4.明尼蘇達州：10.11%；5.北卡羅來納州：9.75%；6.華盛頓州：9.51%；7.佛蒙特州：9.31%；8.內布拉斯加州：9.12%；9.羅德島州：8.54%；10.緬因州：8.18%

加州排名第31位，為6.15%；猶他州最低，為4.09%，密西西比州和愛達荷州的比率也低，為5.10%或更少。

研究也檢視美國的人均外食開支，發現在過去三年來有所增加。當中，哥倫比亞特區的外食支出額高占全美第一，全年人均外食消費金額達1萬291美元，其次是內華達州和夏威夷州。加州則排名第四，全年人均外出用膳花費5072美元。

撰寫研究報告的人員表示：「即使食品雜貨價格上漲，令家庭預算逼到極限，我們也不想放棄外出用餐帶來的樂趣、興奮和便利。」

小費 內布拉斯加州 夏威夷州

上一則

兒童獨自搭機 起碼要滿5歲 並須遵守陪同服務規定

下一則

母自我驅逐 華裔混血女兒淚別

延伸閱讀

川普洩白卡個資 助ICE在加州掃蕩無證客

川普洩白卡個資 助ICE在加州掃蕩無證客
闖國安部長記者會提問 加州參議員遭壓地上銬

闖國安部長記者會提問 加州參議員遭壓地上銬
川普剛簽完決議 加州立刻提告 2035燃油車大戰開打

川普剛簽完決議 加州立刻提告 2035燃油車大戰開打
聯邦政府阻電動車政策 加州提告、州長簽署新行政命令

聯邦政府阻電動車政策 加州提告、州長簽署新行政命令
加州2035年禁售燃油車法規 川普擋下

加州2035年禁售燃油車法規 川普擋下
防川普的手伸向個資 加州補隱私防護網漏洞

防川普的手伸向個資 加州補隱私防護網漏洞

熱門新聞

櫻桃盜竊案中，警方逮捕三名華人。（聖荷昆縣警局）

華人大爺大媽組團偷摘櫻桃 下場慘了

2025-06-08 14:44
餐廳出示監控影像證據，證明移動屏風前現場已沒有什麼客人了。（記者張宏／攝影）

擺席11桌賴帳 理由遭監控打臉 華人夫婦：寧坐牢也不給錢

2025-06-13 12:23
TSA表示，好市多會員卡並非政府頒發的有效證件，不應被視為合法的身分識別方式。（記者劉子為/攝影）

TSA：好市多會員卡不能登機 但這些證件可以

2025-06-06 15:45
在美國替孩子取名相當自由，但也仍有其規範。（路透）

不開玩笑 在美國取這11個名字違法

2025-06-07 17:56
亞裔老奶奶彎腰撿起民眾丟在路上的空瓶。（X@aldobuttazzoni提供）

無視身旁暴亂 華人大媽淡定撿廢瓶 走紅網路

2025-06-10 22:02
洛杉磯宵禁區域。（洛杉磯世界日報采訪中心製圖）

洛杉磯宵禁 一圖看受影響區域 華埠多區域在其中

2025-06-10 21:47

超人氣

更多 >
南加婦自我驅逐 華裔混血女兒含淚送別

南加婦自我驅逐 華裔混血女兒含淚送別
擺席11桌賴帳 理由遭監控打臉 華人夫婦：寧坐牢也不給錢

擺席11桌賴帳 理由遭監控打臉 華人夫婦：寧坐牢也不給錢
快退休民眾財富狀況分6等 想安度晚年可參考「1神奇數字」

快退休民眾財富狀況分6等 想安度晚年可參考「1神奇數字」
威廉王子53歲億萬富豪好友 吞蜜蜂驟逝

威廉王子53歲億萬富豪好友 吞蜜蜂驟逝
年薪中位數僅4萬 美國這七科系畢業生「薪」情最差

年薪中位數僅4萬 美國這七科系畢業生「薪」情最差