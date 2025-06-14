外食多小費少 加州人堪稱小氣 打賞占比全美排第31名

2023年美國人外出用餐給予的小費高達780億美元，當中以新罕布夏州的小費開支率為全美之冠，占 「離家用餐」開支的16.07%；加州排名第31位，為6.15%。（路透）

最新調查發現，2023年美國人外出食肆的小費 開支，估計高達780億美元。同時，雖然美國的食品雜貨成本上漲，但民眾花費於外食的人均開支在過去三年增加。

該項調查由美國一家線上借貸市集平台兼貸款公司LendingTree進行，使用政府數據分析，調查美國民眾於餐廳、酒吧及其他餐飲場所用餐給予的小費開支，發現小費在全方位服務的餐廳消費中，占15%，在所有外食的消費則占6.75%。

小費占外食開支的比率前十高州為：1.新罕布夏州：16.02%；2.哥倫比亞特區：12.65%；3.南卡羅來納州：11.17%；4.明尼蘇達州：10.11%；5.北卡羅來納州：9.75%；6.華盛頓州：9.51%；7.佛蒙特州：9.31%；8.內布拉斯加州 ：9.12%；9.羅德島州：8.54%；10.緬因州：8.18%

加州排名第31位，為6.15%；猶他州最低，為4.09%，密西西比州和愛達荷州的比率也低，為5.10%或更少。

研究也檢視美國的人均外食開支，發現在過去三年來有所增加。當中，哥倫比亞特區的外食支出額高占全美第一，全年人均外食消費金額達1萬291美元，其次是內華達州和夏威夷州 。加州則排名第四，全年人均外出用膳花費5072美元。

撰寫研究報告的人員表示：「即使食品雜貨價格上漲，令家庭預算逼到極限，我們也不想放棄外出用餐帶來的樂趣、興奮和便利。」