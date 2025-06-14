移民社區恐慌 紐森誓保醫療權益

華人權益組織自川普上任以來多次召開呼籲權益保護會議。（記者夏彥╱攝影）

加州 州長紐森 辦公室13日表示，川普政府竟然把加州數百萬名Medi-Cal（低收入醫療補助）使用者的個人資料，交給了國土安全部。這件事被揭露後，馬上在加州移民 社區引發恐慌，州長紐森更罕見動怒，批評這是「非常危險的侵犯隱私行為」。紐森承諾，接下來會用一切法律手段，來保護大家的醫療權益和人身安全。

這些資料裡面，不只是一般的醫療資訊，還包括每個人的移民身分。外界擔心，國土安全部一旦掌握這些名單，未來抓人、遣返會更容易，許多移民家庭可能連急診都不敢去看了。

紐森直接點名川普政府是在「散播恐懼、侵犯隱私」，特別是對那些有孩子是美國公民、但父母身分不完整的混合家庭，更是雪上加霜。他強調，加州只按照法律規定，提供最基本的資料給聯邦政府，保證沒有多給、不會亂給，聯邦卻擅自把資料交給移民執法人員，完全超出原本用途。

對許多華人移民家庭來說，Medi-Cal不只是平時的看病保障，更是遇到突發狀況時的一條保命線。像是孕婦生產、孩子突發高燒、長輩送急診，很多時候都要靠Medi-Cal幫忙付費，才不至於一夜之間欠下一大筆醫療債。現在消息一出，社區裡很多家庭擔心，未來看病會不會被盯上？會不會剛進急診室，就被調查身分、甚至被遣返？