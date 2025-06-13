防川普的手伸向個資 加州補隱私防護網漏洞

運用科技的監控系統，可能成為政府最佳的壓制和取得個資方法。示意圖為消防局一處監視器，與最近抗議事件無關。（橙縣消防局網頁）

政治媒體「POLITICO」報導，總統川普 過於積極地處理大洛杉磯抗議示威，可能反倒促成加州 新法過關，該案將進一步限制加州執法人員能提供給聯邦機關的民眾個資。

加州議會的民主黨人2024-25年度已經通過五、六項法案，進一步鞏固加州已然很嚴的個人資料保護，但是幾個法案卻因為財政赤字而遭否決，其中就包括限縮聯邦移民 暨海關執法局（ICE）個資取得的眾議會1355號議案（Assembly Bill 1355）。

提案人加州眾議員沃德（Chris Ward）告訴POLITICO，下個會期他會再提一次，以防堵個資洩漏的漏洞之一。雖然加州現行法律已經禁止，各地執法人員不得將車牌等資料，提供給移民局與其他聯邦機關，但定位資料的防護不夠，以致前述機關能夠取得定位，鎖定洛城抗議民眾的位置。

沃德強調，他絕不會允許讓川普旗下的移民局繼續取得加州人的定位資料，因為沒有人知道他們會怎麼利用這些個資，並且用於完成自己的目標。不只是擔心科技威力的議員，倡議團體同樣擔心川普政府會繼續利用科技追蹤，乃至懲罰抗議人士。

不只是外送、購物App會追蹤用戶位置，天氣等看似無害的App一樣會有定位資料，這些個資都有其身價，很常被當成商品，先賣給資料掮客，然後再流入黑市，還有聯邦機關。

喬治城大學「隱私與科技法律中心」（Georgetown Law Center on Privacy and Technology）5月才更新的報告就披露，移民局與LexisNexis、湯森路透（Thomson Reuters）訂有範圍頗大的個資購買合約。

柏克萊加大的科技法教授匡普（Catherine Crump ）也指出，聯邦執法機關可用的科技工具數量龐大，透過手機基地台與車牌自動辨識器，抗議者幾乎無所遁形。

非營利機構「California Initiative for Technology and Democracy」的政策主管葛賢生（Leora Gershenzon）則主張，川普就是想跟加州一戰，不管是州長紐森，還是民主黨人，都應該避免加州個資流入聯邦機關，因為定位資料一旦放手，形同允許聯邦打擊言論自由。

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）3月曾經承諾，會調查侵害加州人定位資訊的業者，擔心他們幫到川普的移民驅逐。不過，POLITICO 12日當周詢問調查進度時，邦塔不願回應。

不管如何，POLITICO指出，川普任命的官員已經用了科技搜查，剛擔任加州中區聯邦檢察官艾賽利（Bill Essayli）告訴FOX LA，「聯調局FBI正盯著每件事呢」，他的人馬也會梳理既有的影片與社交平台，追蹤干擾移民官、破壞聯邦駐地的抗議者，「我們來逮你了」。

對於透過定位資料鎖定抗議人士，移民局發言人與艾賽利辦公室都拒絕說明，調查到底有沒有科技手段，追查妨礙移民執法的民眾。共和黨籍的艾賽利曾任加州眾議員。

議員沃德的1355號議案一旦過關，將能禁止民間業者、資料掮客賣定位資料給聯邦政府，但撥款委員會（Appropriations Committee ）卻擋了下來、無法送交全院表決。沃德說他不清楚原因，撥款委員會主席威克斯（Buffy Wicks）則未回應。業者先前主張，議案會導致他們成本大增。

不過一些倡議人士認為，川普對洛杉磯抗議的處置方式，可能反倒加強沃德議案過關的機會。非營利團體「TechEquity」的企劃長戈登（Samantha Gordon）說，他們察覺全球的集權主義（authoritarianism）都在抬頭，線上偵查反對者就是許多國家的手段，「這也是我們想要美國人為此做好準備的原因」。