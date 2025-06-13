我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列襲擊伊朗 川普承認事先知情、重申美國未參與

伊朗反擊了 朝以色列發射百架無人機 以軍「全力攔截中」

【美食樂園】薯條天生該配醬 民調:後者是主角

編譯胡立宗╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Smith & Wollensky的四款精選醬料。（Smith & Wollensky 提供）
Smith & Wollensky的四款精選醬料。（Smith & Wollensky 提供）

燒烤醬廠Sweet Baby Ray最近委託市調公司Talker Research，就美國人對調味醬的看法，結果發現很多人視（某些）食物是醬料的附屬品，例如68%的受訪者認為，薯條天生就是該配醬的。

另外，民調也發現一些調味醬的特別用法：塔塔醬配薯條，烤肉醬配炒蛋，以及田園沙拉醬泡麵。當然，最獲肯定的還是番茄醬配薯條，認同度達81%。

調查指出，調味醬對美國人不只用於調味，有些狀況下，它們才是主角，食物只是配角。2000位受訪者中，80%認為他們是醬料愛好者，食物只是配料，68%認為薯條就該有調味醬，66%的認為雞塊是配角，60%認為雞翅也是。

其他的一些有趣發現包括：美國人的冰箱裡，平均放了八種調味醬；認為自己是調味一族的，更傾向描述自己是喜歡冒險、個性衝動；喜歡調味醬的，也更容易非常開心、每天笑十次以上。

以星座區分，巨蟹座、天蠍座、雙魚座這些水象星座更喜歡調味醬；獅子座、處女座更討厭加佐料。

至於各種食物配醬的比例，薯條73%，雞塊67%，熱狗61%，雞翅59%，起司堡55%，塔可餅53%，玉米片50%，熟食三明治36%，披薩31%，蔬菜29%。

泡麵 民調

上一則

還想買電動車？華人憂沒補助

下一則

【法廊決報】鄰居越界剪樹 可索賠逾倍損失

延伸閱讀

史哲無交通背景 交長仍挺他掌高鐵 藍酸：更適合當麥當勞董事長

史哲無交通背景 交長仍挺他掌高鐵 藍酸：更適合當麥當勞董事長
史哲爆濫用公務車 稱順路裹膏藥 在野批無專業「慣老闆」

史哲爆濫用公務車 稱順路裹膏藥 在野批無專業「慣老闆」
專家對經濟前景看法分歧 樂觀者：繼續投資美國

專家對經濟前景看法分歧 樂觀者：繼續投資美國
商務部長喊自力更生「美國製造避關稅」香蕉怎麼辦？

商務部長喊自力更生「美國製造避關稅」香蕉怎麼辦？
薯條+可樂治偏頭痛? 醫師：高熱量、高油脂 恐加劇病情

薯條+可樂治偏頭痛? 醫師：高熱量、高油脂 恐加劇病情
魯比歐：審查美國公民言論的外國官員 限制入境

魯比歐：審查美國公民言論的外國官員 限制入境

熱門新聞

櫻桃盜竊案中，警方逮捕三名華人。（聖荷昆縣警局）

華人大爺大媽組團偷摘櫻桃 下場慘了

2025-06-08 14:44
富國銀行大樓。 (谷歌地圖)

單親媽一年的噩夢 5元小費變5000元帳單

2025-06-05 18:37
TSA表示，好市多會員卡並非政府頒發的有效證件，不應被視為合法的身分識別方式。（記者劉子為/攝影）

TSA：好市多會員卡不能登機 但這些證件可以

2025-06-06 15:45
洛杉磯宵禁區域。（洛杉磯世界日報采訪中心製圖）

洛杉磯宵禁 一圖看受影響區域 華埠多區域在其中

2025-06-10 21:47
亞裔老奶奶彎腰撿起民眾丟在路上的空瓶。（X@aldobuttazzoni提供）

無視身旁暴亂 華人大媽淡定撿廢瓶 走紅網路

2025-06-10 22:02
在美國替孩子取名相當自由，但也仍有其規範。（路透）

不開玩笑 在美國取這11個名字違法

2025-06-07 17:56

超人氣

更多 >
印航出現生還者…座位11A男：起飛30秒後墜毀

印航出現生還者…座位11A男：起飛30秒後墜毀
被問馬斯克是否動粗 財政部長1句話堵回去

被問馬斯克是否動粗 財政部長1句話堵回去
中國最大「靈修」騙局 女子幾句話就斂財35億 榨乾上萬人

中國最大「靈修」騙局 女子幾句話就斂財35億 榨乾上萬人
787墜毀首例 印度航空夢幻客機空難 機上242人生死未卜

787墜毀首例 印度航空夢幻客機空難 機上242人生死未卜
符合這3條件 可考慮「微退休」調整人生目標

符合這3條件 可考慮「微退休」調整人生目標