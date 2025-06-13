【美食樂園】薯條天生該配醬 民調:後者是主角

Smith & Wollensky的四款精選醬料。（Smith & Wollensky 提供）

燒烤醬廠Sweet Baby Ray最近委託市調公司Talker Research，就美國人對調味醬的看法，結果發現很多人視（某些）食物是醬料的附屬品，例如68%的受訪者認為，薯條天生就是該配醬的。

另外，民調 也發現一些調味醬的特別用法：塔塔醬配薯條，烤肉醬配炒蛋，以及田園沙拉醬泡麵 。當然，最獲肯定的還是番茄醬配薯條，認同度達81%。

調查指出，調味醬對美國人不只用於調味，有些狀況下，它們才是主角，食物只是配角。2000位受訪者中，80%認為他們是醬料愛好者，食物只是配料，68%認為薯條就該有調味醬，66%的認為雞塊是配角，60%認為雞翅也是。

其他的一些有趣發現包括：美國人的冰箱裡，平均放了八種調味醬；認為自己是調味一族的，更傾向描述自己是喜歡冒險、個性衝動；喜歡調味醬的，也更容易非常開心、每天笑十次以上。

以星座區分，巨蟹座、天蠍座、雙魚座這些水象星座更喜歡調味醬；獅子座、處女座更討厭加佐料。

至於各種食物配醬的比例，薯條73%，雞塊67%，熱狗61%，雞翅59%，起司堡55%，塔可餅53%，玉米片50%，熟食三明治36%，披薩31%，蔬菜29%。