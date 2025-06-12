我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普金卡來了 500萬美元買在美永居權 官網正式上線

NBA總冠軍戰G3／馬瑟倫扮板凳暴徒27分 溜馬奪第2勝領先雷霆

修車新規細則仍不明 7月1日上路

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州汽車修理法規新修訂案，要求拆解檢查車輛更多事項。（ Pexels/ Artem Podrez）
加州汽車修理法規新修訂案，要求拆解檢查車輛更多事項。（ Pexels/ Artem Podrez）

加州汽車維修局（Bureau of Automotive Repair, BAR）關於拆解要求的監管行動已獲行政法辦公室批准，將於本年7月1日生效，法規文件並已提交州務卿存檔。

根據BAR表示，修訂後內容包括：

•增加及修訂有關車輛修復廠就拆解車輛前須披露資料要求的定義；

•明確進行拆解時的估價要求；

•設定就使用第三方估價的文件記錄要求；

•要求在估價單上標明第三方付款人支付的金額，或在金額未知時提供通知；

•要求拖車服務費用需單獨提供給顧客。

Pacific BMW碰撞修復中心的車身維修經理貝坦霍斯特（Andrew Batenhorst）表示，他對這些法規變更感到失望。憂慮新規例將增加業界許多行政工作負擔。

雖然目前普遍感到失望，但這些新規定，究竟會對碰撞修復業者造成多大的行政負擔仍未可知。他表示仍在等待BAR發布說明文件，解釋修車廠應如何遵守新規，包括在涉及拆解或顧客授權變更時BAR通常會發布的「Write to Right」指導文件。

貝坦霍斯特說，加州汽車協會（CAA）也經常會提供有助於企業遵守法規的指導方針和範本表格。

他表示：「在法規真正生效並開始使用之前，我不想妄下定論。但初步來看，這肯定是更多的工作，即使是像我這種非常清楚我們應該做什麼的店家也不例外。」

修訂條文中一項，要求修復作業須在一次交易中完成，並須以一般人也能理解的方式說明每一項修復作業及其內容，避免使用技術性或行業術語。

貝坦霍斯特也對另一項可能是對修車廠最具爭議的規定感到擔憂。該條要求：若顧客在修復過程中授權更改，則必須通知第三方付款人，否則不得繼續修復作業。他表示，這會導致大多數顧客無法在拆解進行時決定是否撤回車輛。

他告訴BAR：「這通常是在拆解完成後，才發現第三方付款人不會批准碰撞修復廠所要求的金額。這樣的情況可能需要六到十個甚至更多工作日。拆解授權表簽署時不應作為起算點，而應該在拆解完成並通知顧客後起算，並應在表格中說明店家在通知後有多少天內重新組裝車輛。」

貝坦霍斯特說：「這是BAR承認保險公司參與修復過程，儘管修復合同實際上僅存在於修車廠與車主之間。這項規定是為了加入額外的文字，以具體說明三方各自的角色以及如何協同工作。從某些角度來說，對消費者會更透明。但對於那些沒有像我們這樣清楚明確與顧客溝通的鈑金廠來說，這會看起來像是一大堆行政負擔。」

「最終，如果顧客對你不滿意並向BAR投訴你的修車廠，現在你被罰款或受處分的機率將會大幅增加，因為新法規對每種情境下的義務都寫得非常清楚。」

加州 保險

上一則

抗議者「收錢上街」廣告 網紅坦承惡作劇：為了娛樂純屬虛假

下一則

特斯拉全自駕頻傳事故 華人求助律師遭拒 擬組苦主大聯盟

延伸閱讀

加州屋頂太陽能費用過高 最高院認同

加州屋頂太陽能費用過高 最高院認同
洛杉磯抗議者被指「收錢上街」 源於一則高薪徵人啟事

洛杉磯抗議者被指「收錢上街」 源於一則高薪徵人啟事
洛杉磯宣布區域宵禁 川普譏洛城是「垃圾堆」

洛杉磯宣布區域宵禁 川普譏洛城是「垃圾堆」
UCSF：美失智百分比地區差異大 加州居中

UCSF：美失智百分比地區差異大 加州居中
「州長單挑總統」川普做球 紐森把危機玩成轉機

「州長單挑總統」川普做球 紐森把危機玩成轉機
加州防止病蟲害入境 籲旅客別帶蔬果肉製品

加州防止病蟲害入境 籲旅客別帶蔬果肉製品

熱門新聞

櫻桃盜竊案中，警方逮捕三名華人。（聖荷昆縣警局）

華人大爺大媽組團偷摘櫻桃 下場慘了

2025-06-08 14:44
富國銀行大樓。 (谷歌地圖)

單親媽一年的噩夢 5元小費變5000元帳單

2025-06-05 18:37
TSA表示，好市多會員卡並非政府頒發的有效證件，不應被視為合法的身分識別方式。（記者劉子為/攝影）

TSA：好市多會員卡不能登機 但這些證件可以

2025-06-06 15:45
在美國替孩子取名相當自由，但也仍有其規範。（路透）

不開玩笑 在美國取這11個名字違法

2025-06-07 17:56
洛杉磯宵禁區域。（洛杉磯世界日報采訪中心製圖）

洛杉磯宵禁 一圖看受影響區域 華埠多區域在其中

2025-06-10 21:47
亞裔老奶奶彎腰撿起民眾丟在路上的空瓶。（X@aldobuttazzoni提供）

無視身旁暴亂 華人大媽淡定撿廢瓶 走紅網路

2025-06-10 22:02

超人氣

更多 >
買了就後悔？好市多6類商品 最常引顧客不滿

買了就後悔？好市多6類商品 最常引顧客不滿
馬斯克向川普公開認錯 親曝後悔發文「我太超過了」

馬斯克向川普公開認錯 親曝後悔發文「我太超過了」
馬斯克道歉內幕曝光？川普周一深夜接了他的電話…

馬斯克道歉內幕曝光？川普周一深夜接了他的電話…
迪士尼世界3熱門景點設施將關閉 粉絲火大：不去了

迪士尼世界3熱門景點設施將關閉 粉絲火大：不去了
紐約白石鎮入室劫案是他們幹的 議員支持擁槍自衛：助辦照

紐約白石鎮入室劫案是他們幹的 議員支持擁槍自衛：助辦照