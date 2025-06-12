「加州愛加拿大」祭優惠 盼加國遊客回流

加州旅遊局推出「加州愛加拿大」計畫，希望重燃加拿大人到加州旅遊熱情。（優勝美地官方臉書）

Travel and Tour World報導，近年來美加關係惡化，加州 重要的旅遊市場，加拿大 遊客出現明顯下滑。政治緊張、貿易爭端與川普 將加拿大納入「第51州」等爭議性言論，打擊兩國關係，阻礙許多加拿大人前往「陽光之州」的欲望。為因應這種低迷情況，加州旅遊局（Visit California）推出名為「加州愛加拿大」（California Loves Canada）全新計畫，期盼重燃兩國間聯繫，透過針對性宣傳和感人影片重建雙方信任，吸引更多加拿大遊客重返陽光加州。

5月6日，加州旅遊局啟動此一計畫，慶祝加州與加拿大之間深厚友誼，還提供許多刺激旅遊新措施，包括全州超過1000家酒店、景點和活動，最高可享七五折優惠等。該計畫與Expedia合作，旨在以物超所值的價格吸引加拿大遊客，對渴望探索加州又不想花費太多預算者來說，極具吸引力。

重建與加拿大遊客的關係並非一朝一夕。盡管「加州愛加拿大」跨出重要的第一步，但加州仍需與加拿大遊客保持持續且有意義的互動努力，確保加拿大遊客安全。而加州是否能成功，取決於是否能適應不斷變化的旅遊形式，包括提供獨特體驗，超越單純折扣，讓加拿大遊客感受加州獨特價值。此外，通過文化交流與外交互動，緩解雙方政治矛盾產生的不安情緒，同時確保旅遊設施與服務完善，增加遊客滿意度。

加州愛加拿大不僅是一項短期的市場推廣，更是個戰略性起點，通過宣傳、文化交流與行銷等多管齊下，加州有望重拾加拿大遊客信任，盡管最終成效有待觀察，然加州正明確的傳遞「我們準備好再次擁抱我們的北方鄰居，加州愛加拿大！」