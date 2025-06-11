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濫用AI聊天 獎學金詐騙案大增

編譯林思牧／綜合報導
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尼爾森經營自己的家事服務工作，沒有上過大學，但有人冒用她的身分借了兩筆學貸。 (美聯社)
尼爾森經營自己的家事服務工作，沒有上過大學，但有人冒用她的身分借了兩筆學貸。 (美聯社)

人工智慧科技的進展加上網路課程的普及，造成獎助學金詐騙的案例大增。公立的社區學院（community colleges）是騙徒主要針對的目標。

美聯社透過公共記錄請求取得的詐欺報告分析顯示，2024年加州社區學院共報告了120萬份欺詐性申請，其中的22.3萬份疑似虛假入學。其他州也有同樣的問題，但加州擁有116所社區大學，因此成為最大的目標。

據報道，去年犯罪分子從加州社區學院竊取了至少1110萬美元的聯邦、州和地方獎助學金，這些金額已無法追回。

大學通常會收到一部分用於支付學費的獎助學金，其餘部分則直接用於學生的其他支出。社區學院之所以成為目標，部分原因是其學費較低，這意味著更大比例的助學金和貸款將流向借款人。詐騙者經常使用人工智慧聊天機器人（AI chatbots）進行詐騙，主要針對允許學生觀看講座並在自己時間完成作業的線上課程。

今年1月Wayne Chaw開始收到一些電子郵件，關於他從未在迪安薩社區學院（De Anza College）報名的能源管理課程。十年前，他曾在該學院學習程式設計課程。身分竊賊盜取了他的社安號碼，並以他的名義騙取了1395美元的助學金。

那門課要求學生提交作業以證明其真實身分，有人冒充Chaw交了作業，很可能是使用聊天機器人。「這個人用我的名義打字，念著我的姓氏和名字…看到這些，我感覺非常怪異，」Chaw說。這起詐騙案涉及的是助學金（grant），而不是貸款（loan），所以Chaw本人並沒有損失金錢。

兩年前，路易斯安那州的尼爾森（Brittnee Nelson）送女兒去日托時收到通知，說她的信用評分下降了27分。她發現有人以她的名義為讀加州和路州的學院借兩筆貸款。她在一筆貸款支付之前取消，但另一筆為時已晚，她損失了5000美元。

尼爾森經營自己的家事服務工作，並沒有上過大學。她當時已經註冊了身分盜竊保護，並密切關注自己的信用狀況，最後她是經過兩年的努力，最近才終於從紀錄中取消了這些貸款的責任。

貸款 加州 人工智慧

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