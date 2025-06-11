洛杉磯焚燒示威 為何Waymo計程車成新目標？

Waymo自駕計程車在這次反對聯邦逮捕移民的抗議運動中，成為被攻擊的對象。（美聯社）

長期以來，焚燒汽車一直是加強抗議活動、吸引公眾注意力的一種手法。不過，反對美國移民局在洛杉磯 採取突擊逮捕行動的示威者，這次有了新焚燒目標：Waymo 無人計程車。

舊金山紀事報報導，截至9日，洛杉磯至少有五輛Waymo計程車被焚燒，每輛都為社群媒體提供了驚心動魄的畫面。網路上流傳的照片顯示，這些Waymo計程車被巨大火焰吞沒、車體被畫滿塗鴉，還有示威者跳上引擎蓋叫囂。

Waymo發言人向紀事報表示，破壞行為已經達到不得不暫停某些地區服務的程度，包括洛杉磯市中心和舊金山部分地區。

2020年，在非裔佛洛伊德（George Floyd）遭一名警察壓制致死後，明尼亞波利斯、西雅圖和費城的民眾紛紛焚燒警車抗議。如今，在這個科技塑造社會、眾多矽谷企業領導人與川普站在同一陣線的時代，抗議運動有了新目標來宣洩他們的憤怒。

柏克萊加大政治學助理教授瓦索（Omar Wasow）認為，人們想要攻擊權力的象徵。盡管Waymo與移民議題無關，但他們被視為代表世界上最具影響力的企業之一Alphabet（Waymo和谷歌的母公司）。瓦索表示，反科技情緒很容易被轉化為「反Waymo情緒」。

不過，瓦索也認為，焚燒Waymo計程車傳遞出的訊息或許沒有那麼深遠。由於Waymo計程車在道路上一遇到障礙物就會停下，因此很容易成為被攻擊的目標，而它使用的鋰電池一旦被點燃，火會燒得更旺、更久。

洛杉磯自駕車 公司高層吉爾達（Cameron Gieda）表示，很多肆意破壞的行為完全沒有任何象徵意義，他說，他目睹許多騷亂和抗議人士砸毀汽車的行為，他猜測這可能是為了阻礙交通或執法。

舊金山大學研究自駕車的工程與管理學教授里格斯（William Riggs）同意吉爾達的理論，並進一步分析了這個理論。他在看過洛杉磯Waymo計程車被破壞的照片後表示，這可能是有人故意把這些Waymo計程車叫到特定地點，將它們排成一列，形成一道用來防禦警察的屏障。

無論是令人擔心的象徵，還是戰術策略，Waymo計程車被焚燒的確成了媒體頭條新聞。不過，一些觀察者認為，Waymo計程車燃燒的強烈畫面分散甚至扭曲了抗議者想要表達的觀點，似乎適得其反。