阿茲海默認知治療 有進展

聖地牙哥加大開發新的基因療法，在改善阿茲海默症認知功能出現進展。圖為實驗老鼠大腦掃描影像。（取自National Center for Advancing Translational Sciences）

聖地牙哥 加大（UC San Diego）5日宣布，該校醫學院研究人員開發一種針對阿茲海默症 （Alzheimer）基因療法，可能有助於保護大腦免受損害，維持認知功能。與現有針對大腦中不健康蛋白質沉積的治療方式不同，這種新療法可透過影響腦細胞自身行為，從根本上解決阿茲海默症病因。

該疾病影響全球數百萬人，當異常蛋白質在聚集於大腦時，會導致腦細胞死亡，進而引發認知功能和記憶衰退。儘管當前治療方法可減緩與控制阿茲海默症狀，但這項新的基因療法旨在阻止，甚至逆轉疾病進程。

研究人員在對實驗老鼠進行研究時發現，在疾病出現症狀的階段用該療法進行治療，可保護與海馬體相關的記憶功能，這是一種阿茲海默症患者常受影響的關鍵認知功能領域。與同齡健康的老鼠相比，接受治療的實驗組出現相似的基因表現模式，表明該療法有潛力改變患病細胞的行為，使其恢復至更健康狀態。

雖然還需進一步研究，才能將這些發現轉化為人體臨床實驗，但該基因療法提供一種獨特而有前景的方式來減緩認知衰退，促進大腦健康。

這項研究發表於「訊號傳導與標靶治療」（Signal Transduction and Targeted Therapy）期刊，由聖地牙哥加大醫學院麻醉學教授兼退伍軍人事務研究職業科學家海德（Brian Head）和同院麻醉學助理教授王珊珊（Shanshan Wang，譯音）共同主導。聖地牙哥加大2021年將該基因療法技術授權給Eikonoklastes Therapeutics公司。