能源改革 民主黨推可負擔電費

加州參議院通過能源改革法案，民主黨推動「可負擔能力」。（取自Pexels）

據「信使報」（Mercury News）報導，去年未能如願的加州參議院 的立法者，目前正推動一系列法案，旨在緩解消費者因電費持續上漲帶來的壓力，並規範像太平洋瓦電PG&E這樣的投資者所有制公用事業公司，後者正賺取創紀錄的利潤。這些計劃是州長紐森（Gavin Newsom）和民主黨 高層承諾讓加州更具負擔能力的核心內容。

矽谷（Silicon Valley）州參議員，民主黨人貝克（Josh Becker）是這些計劃的負責人，貝克擔任該強大的參議院能源、公用事業和通信委員會主席。

根據州立法分析師辦公室的數據，加州的能源價格平均幾乎是美國其他地區的兩倍。價格最高的是該州大型投資者所有公用事業公司的客戶，包括北加州主要電力供應商PG&E。

持續上漲的主要原因包括輸電線路地下化、其他防火減災項目以及PG&E等主要公用事業公司的植被管理；為屋頂太陽能安裝提供激勵措施也增加了成本。

本周參議院通過的兩項法案將推動加州能源市場和監管體系的重大變革。

貝克與洛杉磯（Los Angeles）民主黨參議員斯特恩（Henry Stern）共同提出的SB 540法案若獲得通過，加州將可加入由美國西部多達10個州組成的共享能源市場。該法案於周三（4日）在參議院全體會議上全票通過，目前正提交至眾議院審議。

貝克和斯特恩認為，區域市場將使加州在電網面臨日益增長的需求和自然災害時，獲得更可靠的電力供應，並且與其他州連接市場將帶來成本節約。研究發現，擴大市場方案每年可為該州節省八億美元。

參議院周三還通過了貝克起草的另一項具有重大意義的能源法案：SB 254將對加州公用事業委員會（California Public Utilities Commission）監管公用事業的方式，以及昂貴基礎設施項目融資方式進行結構性改革。此次，所有十名共和黨議員均投了反對票。

支持該法案的消費者權益組織TURN執行總監托尼（Mark Toney）表示，該法案包含了對消費者有利的短期和長期措施。根據該法案，州政府將從其排放量交易計劃中撥出更多資金用於客戶帳單減免。

該法案還要求公用事業公司以較低利率融資$150億美元，且不向投資者分配利潤。此外，該法案將設立一個公共機構來融資輸電項目，而非由私人投資者融資。貝克的辦公室認為，這將為用戶帶來「數十億美元的長期節省」。