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銅線竊盜猖獗 加州檢察長矢言全力反制

編譯胡立宗／綜合報導
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竊賊囤積的銅線。（爾灣警察局提供）
竊賊囤積的銅線。（爾灣警察局提供）

加州司法廳近日以聲明稿指出，面對加州銅線偷盜與日俱增的情況，州檢察長邦塔（Rob Bonta）已經表示，將結合一切力量，執行既有法律，期使民眾不再受到波及，家裡沒電可用，缺乏照明、甚至無法正常生活。

聲明指出，2024年12月至2025年6月，全美光是電信業就回報了近6000起的銅線竊盜與基礎設施破壞；加州的案件數為1805起，占全美30%以上。

影響所及，不光是民宅無電可用，電訊與水電供應都出問題，影響工商業正常營運，也使農業陷入停擺，更關鍵的是，威脅到公共安全。因此，邦塔除了在6月5日與執法單位、商業領袖、中小學校、公共設施及民選官員會談，還發出了既有法規清單，重申垃圾處理與回收業者收受贓物可能面臨的刑事責任，強調司法廳不會縱容破壞基建、危害社區的偷竊變現。

邦塔在聲明中指出，銅價居高不下，可以預期偷盜行為仍會發生，但只要政府採取行動，執法單位加上電信等業、倡議團體與非營利組織的協力，就能減少銅線竊盜、保護基礎設施，也能維護居民的安全。

他說，司法廳將與縣市警力配合，逼迫壞人付出代價。

聲明指出，竊賊下手時，先是將纜線剪成短段，再以焚燒法去除包膠，然後試圖把純銅賣給垃圾處理商。部分廢材商在高市價下見有利可圖，便會收購銅材，也不管是不是贓物。

銅線竊盜的影響範圍極廣，從公共安全到醫療，從能源、運輸、金融、IT到教育，因為現今的生活不能沒有供電、通訊基礎設施。以下是六個顯例：

・增加911專線與警力的負擔；

・供電中斷；

・影響公共運輸、道路橋梁與機場的安全度；

・街燈與信號燈的無法運作；

・汙染用水與下水道；

・妨害醫院、學校的正常運作。

聲明最後呼籲，破壞纜線、偷盜銅材是犯罪行為，依照加州刑法典（Penal Code）的多項規定，竊賊與銷贓都會面臨輕重罪與罰款，民眾一旦發現偷竊行為，應該儘快報警，以免波及更多民眾與機構。

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