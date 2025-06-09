川普刪加州撥款恐升級 惡化大學財政

川普恐升級減少加州的聯邦撥款，加州領導人表示將予以反擊。(圖取自加州州長紐森臉書)

據傳，川普 政府正尋求減少加大撥款，這是自本月2日開始大規模削減加州經費計畫的一部分。CNN於6日上午報導，川普政府正準備大規模取消聯邦政府對加州的撥款。

加州州長紐森6日下午在社交媒體「X」發文給@realDonaldTrupm寫道，加州繳納稅款比收到聯邦款項多出超過800億美元，可能是時候停止這種做法。

國會名譽議長裴洛西則表示，她的辦公室正在與地方及州合作夥伴聯繫，為所有可能情況做好準備。無論總統宣布對加州採取何種殘酷手段，都將予以反擊。

白宮發言人則證實，川普政府反對動用納稅人的錢、支持加州在能源、犯罪、移民與跨性別未成年醫療保健方面的自由主義政策，但表示政府尚未最終做出任何削減撥款的決定。發言人德薩(Kush Desai)聲明表示，任何納稅人都不應被迫為國家消亡買單，川普政府致力於結束這場惡夢、重塑加州夢。然而，政府尚未針對未來可能採取行動，做出最終決定。任何暗示行動的討論，都應被視為純粹猜測。

「舊金山 紀事報」聯繫到的加州政府官員中，尚未有任何人表示已收到削減撥款的正式通知。現尚未知那些撥款項目可能成為削減目標，以及削減幅度範圍。

聖荷西民主黨眾議員羅芙根(Rep. Zoe Lofgren)在給「舊金山紀事報」的聲明指出，目前從消息來源得知，可能削減對加州撥款，因為加州人沒有投票給川普，而且傾向民主。她作為一位代表優秀研究機構的加州人與科學委員會成員，將對此進行反擊。這將在法庭上立即受到質疑。

加州仰賴聯邦資金運作加州大學 與加州州立大學系統，以及針對低收入者的醫療保健計畫。加州K-12公立學校撥款約為80億美元，幾乎占整個預算的7%。

川普曾多次針對加州政策威脅削減各種聯邦資金來源。先前，川普政府決定削減40億美元高速鐵路的撥款；還威脅削減聯邦教育經費，因為加州允許跨性別女孩參加女子體育競賽的規定。

舊金山民主黨籍參議員威善高(Sen. Scott Wiener)表示，他特別對加大撥款經費感到警覺。今年3月，川普政府針對加大系統涉嫌校園反猶太主義的指控，展開調查。