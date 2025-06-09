我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中貿易戰 紐時：習近平要求川普管好對中鷹派

洛杉磯市中心全面禁止集會 有記者腿部中橡膠子彈

加州議會 促盡快銷售便宜無鉛88汽油

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州議會希望盡快仿其他州銷售E15汽油。（歐新社）
加州議會希望盡快仿其他州銷售E15汽油。（歐新社）

加州議會以65票對0票一致通過法案，准許在州內銷售被視為較便宜和環境友善的E15汽油。目前只待法案提交州參議會審議，若獲得三分二的多數票通過並經州長簽署，法案即可立刻生效；並在加州空氣資源委員會完成規則制定程序後，加州即能銷售E15汽油。

E15汽油由15%乙醇和85%汽油混合而成。由於其辛烷值高於普通的E10汽油，通常被稱為「88號無鉛汽油」。E15汽油獲准用於2000年後生產的大多數以汽油驅動的汽車。

加州正受著汽油價格上升的問題困擾，E15汽油價格較相宜。2024年7月，柏克萊加州大學和美國海軍學院發布的一項研究發現，若使用E15汽油，加州駕駛者每加侖E15汽油可節省約20美分，州內的消費者每年可節省高達27億美元。

E15汽油亦被視為較環境友善。加州空氣資源委員會較早前委託河濱加州大學的科學家進行研究，發現銷售E15還可以帶來環境效益，減少排放顆粒物和一氧化碳等廢氣汙染物，這些汙染物造成空氣品質和人類健康問題。

加州是唯一不准許E15汽油銷售的州，而上述法案應會獲得即將卸任的民主黨州長紐森支持，他於去年10月指示，加州空氣資源委員會立即採取措施允許E15汽油銷售。當時，紐森在給委員會主席Liane Randolph的信件中表示，「鑑於允許使用E15汽油可能增加燃料供應並降低汽油價格，而且幾乎不會對環境造成損害，加州空氣資源委員會應謹慎地優先考慮迅速完成這一過程的資源。」

根據一群自稱「加州難題解決者核心小組」的加州議員發布的新聞稿，紐森在今年5月的預算案中提議向加州空氣資源委員會提供230萬美元，協助其完成其E15汽油規則制定程序。

加州的平均汽油價格為全美國最高，截至6月4日，該價格為每加侖4.73美元。

中央谷地議員Heath Flora在一項聲明中表示，由於汽油價格上漲，E15汽油的立法十分緊急。

加州大學 油價 紐森

上一則

川普刪加州撥款恐升級 惡化大學財政

下一則

在校成績與SAT非正比 家長質疑公平評分法

延伸閱讀

洛杉磯抗議擴大 川普威脅派500陸戰隊員鎮壓 深夜情勢不妙

洛杉磯抗議擴大 川普威脅派500陸戰隊員鎮壓 深夜情勢不妙
下令對洛杉磯部署軍隊 川普：確保強而有力的法律秩序

下令對洛杉磯部署軍隊 川普：確保強而有力的法律秩序
洛杉磯抗議繼續升溫 川普國民兵「步槍上彈匣」戒備

洛杉磯抗議繼續升溫 川普國民兵「步槍上彈匣」戒備
川普下令部署後 國民兵開入洛杉磯巿區

川普下令部署後 國民兵開入洛杉磯巿區
國民警衛隊進駐洛城 數日街頭衝突連環爆一文看懂

國民警衛隊進駐洛城 數日街頭衝突連環爆一文看懂
傳川普擬大刪加州聯邦補助 紐森：我們倒貼800億美元

傳川普擬大刪加州聯邦補助 紐森：我們倒貼800億美元

熱門新聞

櫻桃盜竊案中，警方逮捕三名華人。（聖荷昆縣警局）

華人大爺大媽組團偷摘櫻桃 下場慘了

2025-06-08 14:44
富國銀行大樓。 (谷歌地圖)

單親媽一年的噩夢 5元小費變5000元帳單

2025-06-05 18:37
TSA表示，好市多會員卡並非政府頒發的有效證件，不應被視為合法的身分識別方式。（記者劉子為/攝影）

TSA：好市多會員卡不能登機 但這些證件可以

2025-06-06 15:45
在美國替孩子取名相當自由，但也仍有其規範。（路透）

不開玩笑 在美國取這11個名字違法

2025-06-07 17:56
倡議人士說，加州是個老不起的地方。（美聯社）

白卡資產門檻恐將降回2000元 眾多保戶擔憂失去資格

2025-06-02 02:19
南加州知名義式連鎖餐廳近日遭ICE突擊搜查，至少兩名員工被帶走，七家分店全數暫時關閉。（美聯社）

南加人氣餐廳遭ICE突擊 老闆喊冤：員工全合法

2025-06-02 18:33

超人氣

更多 >
華人大爺大媽組團偷摘櫻桃 下場慘了

華人大爺大媽組團偷摘櫻桃 下場慘了

才因「折腰」暴紅…劉宇寧下部劇搭「萬年不紅體質」的她 粉絲憂翻車

才因「折腰」暴紅…劉宇寧下部劇搭「萬年不紅體質」的她 粉絲憂翻車
馬斯克與川普鬧翻後拋組新政黨 楊安澤聯繫盼合作

馬斯克與川普鬧翻後拋組新政黨 楊安澤聯繫盼合作
500萬元非人人拿得出手「川普金卡」人氣不如預期

500萬元非人人拿得出手「川普金卡」人氣不如預期
女星前夫外遇3年…想不開高樓尋死 現是億萬富婆　　

女星前夫外遇3年…想不開高樓尋死 現是億萬富婆　　