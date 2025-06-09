加州議會 促盡快銷售便宜無鉛88汽油

加州議會希望盡快仿其他州銷售E15汽油。（歐新社）

加州議會以65票對0票一致通過法案，准許在州內銷售被視為較便宜和環境友善的E15汽油。目前只待法案提交州參議會審議，若獲得三分二的多數票通過並經州長簽署，法案即可立刻生效；並在加州空氣資源委員會完成規則制定程序後，加州即能銷售E15汽油。

E15汽油由15%乙醇和85%汽油混合而成。由於其辛烷值高於普通的E10汽油，通常被稱為「88號無鉛汽油」。E15汽油獲准用於2000年後生產的大多數以汽油驅動的汽車。

加州正受著汽油價 格上升的問題困擾，E15汽油價格較相宜。2024年7月，柏克萊加州大學 和美國海軍學院發布的一項研究發現，若使用E15汽油，加州駕駛者每加侖E15汽油可節省約20美分，州內的消費者每年可節省高達27億美元。

E15汽油亦被視為較環境友善。加州空氣資源委員會較早前委託河濱加州大學的科學家進行研究，發現銷售E15還可以帶來環境效益，減少排放顆粒物和一氧化碳等廢氣汙染物，這些汙染物造成空氣品質和人類健康問題。

加州是唯一不准許E15汽油銷售的州，而上述法案應會獲得即將卸任的民主黨州長紐森 支持，他於去年10月指示，加州空氣資源委員會立即採取措施允許E15汽油銷售。當時，紐森在給委員會主席Liane Randolph的信件中表示，「鑑於允許使用E15汽油可能增加燃料供應並降低汽油價格，而且幾乎不會對環境造成損害，加州空氣資源委員會應謹慎地優先考慮迅速完成這一過程的資源。」

根據一群自稱「加州難題解決者核心小組」的加州議員發布的新聞稿，紐森在今年5月的預算案中提議向加州空氣資源委員會提供230萬美元，協助其完成其E15汽油規則制定程序。

加州的平均汽油價格為全美國最高，截至6月4日，該價格為每加侖4.73美元。

中央谷地議員Heath Flora在一項聲明中表示，由於汽油價格上漲，E15汽油的立法十分緊急。