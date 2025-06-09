好市多金條現身 亞裔一次掃五根

南加好市多門店正在出售1盎司純金金條。（記者朱敏梓/攝影）

自2023年推出以來，好市多 （Costco）銷售的金條受到不少消費者青睞，長期以來在門市難得一見，僅能透過官網限量購買。然而，近日有不少南加州華人 發現，金條開始現身實體門市，且購買限制相對寬鬆，每位會員每天最多可購買五根，吸引不少民眾選購。

一位居住在爾灣的胡小姐分享，她日前在家附近的好市多門市首次親眼看到金條，「去了這麼多趟門店，第一次看到有金條，真的很驚喜」。雖然近期金價 偏高，她仍當場購入一根。她表示，據收銀員透露，購買金條的顧客以亞裔為主，有人一次買滿五根。

記者7日（周六）走訪阿罕布拉市的好市多，發現該店首飾櫃中陳列由南非蘭德精煉廠（Rand Refinery）鑄造的1盎司純金金條，售價為3409.99美元。商品標籤上明確標示：「每個會員只能進行一次交易，且每天最多只能購買5單位。」

相較之下，好市多官網目前同款金條售價為3399.99美元，標示為「可加購」，每筆訂單限購兩根，且未顯示斷貨狀態。根據過往統計數據，好市多金條售價通常比即時金價略高，平均溢價在0.8%至2.4%之間。截至6月8日，現貨金價為每盎司3311.70美元。

與過去常見的瑞士PAMP金條相比，有華人網友指出，這次販售的Rand Refinery金條雖然同樣來自國際知名精煉廠，且承接許多大型銀行代工業務，但在市場上的流通率相對較低，可能影響消費者的選擇意願。

另一位李姓華人居民表示，她曾多次在官網等待金條開賣，但總是在打開頁面就显示已售罄。近期她觀察到，無論是PAMP或Rand Refinery出品的金條，都能順利加購，不再出現立即售罄的情況。不過她也坦言：「雖然現在比較容易買到，但價格實在太高。」她指出，不到一年的時間，金條價格上漲近千元，讓人猶豫是否下手。

胡小姐補充，有網友建議想購買金條的民眾，可先打電話給好市多客服，提供所在郵編以查詢鄰近門市庫存，或直接聯繫當地門市行政辦公室，以免白跑一趟。