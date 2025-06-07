法廊快報／學校放暑假 校區超速警察照罰

洛杉磯縣卡拉巴薩斯的學區與速限標示。（Lan56／維基百科）

加州 中小學逐步進入暑假，當孩子不再上學時，行經學校附近可以開快一點嗎？加州公路巡警（CHP）的答覆是，還是要依公告速限行駛，超速可能領到35美元至500美元的罰單，視情況還可能駕照扣點。

加州車輛法規定，校區減速路段包括鄰接學校建築、用地500呎的所有道路，巷弄也包括在內，就算沒有圍籬、圍牆隔開，多半還是會有警示牌，出入校區的車輛都需減速。

一般來說，都會有速限標示，時速15哩至25哩，並附加「如果學生在場時」；就算沒有標示的巷弄，鄰接校區道路上，最好還是降到時速25哩以下。

但是學校放暑假了，應該不會有學生了吧？不一定，因為可能還是有返校活動，構成「學生在場」的情況，所以公路巡警的建議是，進到有校區標示的道路，還是降低時速以防萬一，最好還是維持時速25哩以下。

如果超過標示速限，被捉到的代價35美元起跳，最高可至500美元。法律事務所Shouse California Law Group指出，開庭費與估算費還得另計，依情節而定，駕照還可能因為「怠忽駕駛」（negligent operator）而被扣點。

就算暑假結束後，校區減速的規定還是在，特別是下午4時以後，雖然下課了，但是校區還是有學生活動，到6時左右都還是要提高警覺，所以公路巡警提醒，最好的辦法是，不論何時進到校區範圍，都該減速，並專心駕駛。