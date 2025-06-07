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加州州立圖書館證 可免費遊200座州立公園

編譯胡立宗／綜合報導
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州立公園的通行證。（Folsom Library網站）
州立公園的通行證。（Folsom Library網站）

很多人可能不知道圖書館借書證的隱藏功能：免費暢遊超過200座州立公園。當然，不是拿著借書證就能一路暢行；而是要先到附近圖書館領取通行證（State Library Parks Pass），才能出發。只是每間圖書館的有效證件總數不同，能借的天數也有差別。

另外，不是每座州立公園都接受通行證，因為它們是由聯邦或縣府、私人或特許機構負責管理。還有州立汽車休閒區、不對外開放的公園，以及按人數計費或不是按天計算汽車通行費的園區。因此，出發前最好看看可以與不可以的清單（parks.ca.gov/?page_id=30813）。

南加部分，洛杉磯縣有「羚羊谷罌粟保護區」（Antelope Valley California Poppy Reserve），馬里布溪與馬里布潟湖（Malibu Creek & Malibu Lagoon），托潘加州立公園（Topanga State Park），維杜戈山（ Verdugo Mountains Park Property），與Saddleback Butte州立公園。

橙縣則有「博薩奇卡州立海灘」（Bolsa Chica State Beach），水晶灣州立公園（Crystal Cove State Park），杜赫尼州立海灘（Doheny State Beach），漢庭頓州立海灘（Huntington State Beach），與聖克里門提州立海灘（San Clemente State Beach）。

灣區與北加則有：薩特堡州立歷史公園（Sutter's Fort State Historic Park），帝國金礦歷史公園（Empire Mine State Historic Park），佛森湖休閒區（Folsom Lake State Recreation Area），太浩湖州立休閒區（Lake Tahoe State Recreation Area）

不過，人氣景點「天使島州立公園」（Angel Island State Park）、「州立鐵路博物館」（California State Railroad Museum）、州長官邸歷史公園（Governor's Mansion State Historic Park）卻不在內。

加州1100間公立圖書館都可以借通行證，如果沒有借書證，每一間圖書館都能免費辦卡。總數3萬3000張的通行證可供出借，但是有借有還，效期多半是兩周，逾期不還的，證就會自動失效。如果當時沒有卡可以借，將會列入優先名單，一有卡歸還就能借。

不知道哪裡有州立圖書館，可以查：castatelibrary.maps.arcgis.com/apps/instant/nearby/index.html?appid=07160e34a0da40e3ab5889228b6f44fe&sliderDistance=1。

洛杉磯市以東，能夠拿到單日通行證的圖書館。（加州州立圖書館網站）
洛杉磯市以東，能夠拿到單日通行證的圖書館。（加州州立圖書館網站）

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