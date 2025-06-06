打5折幫你更新駕照？加州車輛管理局：詐騙

車管局發給媒體，警告對社交平台不實訊息多加注意。（加州車管局提供）

加州 車輛管理局（DMV ）近日聲明，社交媒體上聲稱可以打五折幫人更新駕照的貼文，係屬詐騙，因為車管局 自家網站就能更新駕照，而且一般也只要45美元，「這類廣告純屬詐騙，騙取個人與車籍資料」。

車管局強調，這類不實廣告透過社交平台散布，聲稱可以以最高五折幫人換領駕照，但是換照線上就能辦理，一般駕照只要45美元，職業駕照才可能超過此數，因此千萬別因小失大，將個資交給不明人士。

車管局指出，付款方式利用線上App轉帳，還會要求提供機敏個人資訊，車牌號碼，與車輛識別碼（Vehicle Identification Numbers，VIN），意圖不明但有可能將車籍用於不法。

車管局指出，民眾千萬不要相向這類非正式管道，最安全的方法還是直接透過DMV網站申請、換照。局長戈登（Steve Gordon）還指出，車管局從來沒有透過社交平台或非官方管道提供公家服務。

如需確認，可以上車管局網站，或撥打客服專線800-777-0133。另外，車管局也呼籲，不要輕信不請自來的廣告郵件；需要無紙換照通知，可以在網站（dmv.ca.gov）開立新帳號，登錄電子信箱。