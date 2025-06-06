通膨聲中 大型連鎖超市ALDI逾400種商品降價

ALDI超市宣布將對超過400件商品打折。（ALDI）

很多消費者為通貨膨脹 帶來的每月開銷壓力煩惱時，美國大型連鎖折扣超市ALDI 於5日宣布，全美2400多家超市內有超過400種商品減價，此舉將使顧客在今夏節省約1億美元開支。

ALDI執行長Jason Hart在一份聲明中說，「每一商品門類中，顧客最愛的商品都會降價，我們希望努力讓消費者暢享這個夏季。此舉是我們想讓消費者在日常商品上節省開支的另一舉措。」

消費者將會看到約25%的ALDI商品有減價，包括新鮮肉類、有機果蔬、零食及其他商品。

根據近期ALDI的打折廣告，已降價的商品包括：紅葡萄每磅1.29美元（原價1.99美元）；藍莓每品脫（pt）1.89美元（原價2.99美元）；香瓜1.99美元（原價2.19美元）；Simply Nature有機玉米片每袋1.69美元（原價1.85美元）。

ALDI超市的減價活動正值美國人民經歷通貨膨脹。根據美國勞工部 ，4月之前的一年內，物價攀升了12%。

Jason Hart說，「當消費者可能在其他零售商看到更高物價，我們正在努力為消費者提供更多價值，在這個夏季以及節日眾多的時期，食物是民眾生活的重心。」

ALDI在過去十年於美國快速成長，2023年收購了400家Winn-Dixie and Harveys超市。2024年ALDI新開設120家分店，並計畫今年再開設225家分店。