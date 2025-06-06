財富雜誌：全美500強企業數 加州58家再奪冠

加州擁有全美國最多500強的優秀企業數目。（取自加州政府網站）

美國加州 政府發布消息，加州連續第二年成為《財富》雜誌美國500強企業數目所在地的榜首，是全國收入最高的企業數目最多的州。在《財富》雜誌甄選美國500家最強的企業之中，有58家位於加州，是全國州份之冠，其次是德州54家和紐約州53家。

此最新排名是基於2024財政年度的收入作出，編制時未實施川普 總統的關稅政策，預計該政策將為加州帶來160億美元的收入損失。

上月，加州州長紐森 宣布，加州目前是世界第四大經濟體，名義本地生產總值（norminal GDP）接近4.1兆美元，人均GDP在大型經濟體中排名第二。

紐森對加州再次蟬聯最多美國企業500強的榜首作出這樣回應：「沒有其他地方比世界第四大經濟體更適合創新和增長，它吸引並留住了世界級的夢想家和實業家——正如58家《財富》500強企業稱加州為家一樣。」

加州政府的新聞發布亦稱，全球領先的50家人工智能公司之中，加州佔了33家；世界具重大影響力的研究及教育機構，以及四分之一的人工智能技術專利和會議論文，均現身於加州。隨著該州人口的增長及近期旅遊消費創歷史新高，加州已成為全美最好的州提供新創企業發展，最能獲得創投融資管道，以及是發展製造業、高科技及農業最佳的地方。

但新聞發布指出，作為美國經濟支柱的加州，未能倖免於川普總統混亂的關稅政策所造成的經濟損失，估計該州因此損失了160億美元稅收。今年4月，州長紐森宣布進行法律訴訟，挑戰川普總統單方面實施關稅的權力。