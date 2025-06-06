我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

重提艷照風波 張柏芝多年後鬆口：我信錯了人

外媒分析：川普和馬斯克「權錢對決」曝馬還有1招能擋法案

財富雜誌：全美500強企業數 加州58家再奪冠

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州擁有全美國最多500強的優秀企業數目。（取自加州政府網站）
加州擁有全美國最多500強的優秀企業數目。（取自加州政府網站）

美國加州政府發布消息，加州連續第二年成為《財富》雜誌美國500強企業數目所在地的榜首，是全國收入最高的企業數目最多的州。在《財富》雜誌甄選美國500家最強的企業之中，有58家位於加州，是全國州份之冠，其次是德州54家和紐約州53家。

此最新排名是基於2024財政年度的收入作出，編制時未實施川普總統的關稅政策，預計該政策將為加州帶來160億美元的收入損失。

上月，加州州長紐森宣布，加州目前是世界第四大經濟體，名義本地生產總值（norminal GDP）接近4.1兆美元，人均GDP在大型經濟體中排名第二。

紐森對加州再次蟬聯最多美國企業500強的榜首作出這樣回應：「沒有其他地方比世界第四大經濟體更適合創新和增長，它吸引並留住了世界級的夢想家和實業家——正如58家《財富》500強企業稱加州為家一樣。」

加州政府的新聞發布亦稱，全球領先的50家人工智能公司之中，加州佔了33家；世界具重大影響力的研究及教育機構，以及四分之一的人工智能技術專利和會議論文，均現身於加州。隨著該州人口的增長及近期旅遊消費創歷史新高，加州已成為全美最好的州提供新創企業發展，最能獲得創投融資管道，以及是發展製造業、高科技及農業最佳的地方。

但新聞發布指出，作為美國經濟支柱的加州，未能倖免於川普總統混亂的關稅政策所造成的經濟損失，估計該州因此損失了160億美元稅收。今年4月，州長紐森宣布進行法律訴訟，挑戰川普總統單方面實施關稅的權力。

加州 紐森 川普

上一則

「蘭陽雙城-探幽尋秘」 台灣攝影經典系列展

下一則

美西華人學會6月8日講座 徐永泰分析關稅貿易戰

延伸閱讀

川普威脅取消合約 馬斯克嗆「正合我意」身價急縮水340億

川普威脅取消合約 馬斯克嗆「正合我意」身價急縮水340億
馬斯克支持彈劾川普換范斯接任 白宮：令人遺憾

馬斯克支持彈劾川普換范斯接任 白宮：令人遺憾
川普稱普亭矢言報復烏克蘭 俄無人機襲烏至少釀5死

川普稱普亭矢言報復烏克蘭 俄無人機襲烏至少釀5死
川普新旅行禁令引發衝擊 非洲聯盟關切

川普新旅行禁令引發衝擊 非洲聯盟關切
川普再推文回應馬斯克 但語氣和緩

川普再推文回應馬斯克 但語氣和緩
川普政府提名美軍歐洲司令部司令 延續傳統指揮北約

川普政府提名美軍歐洲司令部司令 延續傳統指揮北約

熱門新聞

六、七十名華人在工業市一個倉庫內聚眾吸毒、淫亂被抓。（谷歌地圖）

洛杉磯約70華人聚眾吸毒淫亂被抓 無身分者恐遞解

2025-05-30 20:36
「不可能的任務：最終清算」導演Christopher McQuarrie（左起）、歐陽傑、湯姆克魯斯。（歐陽傑提供）

華男棄電腦行業 苦拚20載 今與阿湯哥演對手戲

2025-05-28 18:54
阿罕布拉市近日驚傳一起命案，一名42歲男子涉嫌在家中刺殺七旬年邁母親。（示意圖取自PEXELS網站）

華人區震驚命案 洛男子疑弒母後自殘 身份竟是...

2025-05-30 14:15
在還車現場，工作人員表示車子有新的刮痕，需要進行賠償。（受訪者提供）

華人租車歸還遭刁難 「1習慣」幫大忙

2025-05-29 22:41
遊民在診所屋頂露營、偷電、甚至放火。（KTLA5電視台）

洛縣遊民住上診所屋頂 醫生吶喊自己「住在地獄」

2025-05-29 14:50
HSI Los Angeles在南加一個地下夜總會逮捕36名中國及台灣籍人士，理由為非法滯留美國。（X@HSI Los Angeles影片截圖）

36華人無證客地下夜總會尋歡 洛杉磯執法機構一鍋端

2025-05-31 17:09

超人氣

更多 >
馬斯克丟核彈級宣言：川普在淫魔艾普斯坦的名單上

馬斯克丟核彈級宣言：川普在淫魔艾普斯坦的名單上
馬斯克支持彈劾川普換范斯接任 白宮：令人遺憾

馬斯克支持彈劾川普換范斯接任 白宮：令人遺憾
川習通話後 川普貼文：習近平邀請我訪問中國

川習通話後 川普貼文：習近平邀請我訪問中國
川普再推文回應馬斯克 但語氣和緩

川普再推文回應馬斯克 但語氣和緩
「沒有我川普早就輸了」馬斯克連環推文轟預算法案

「沒有我川普早就輸了」馬斯克連環推文轟預算法案