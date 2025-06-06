洛加大：租金高地區 大眾運輸搭乘量低

研究發現，某一地的租金越高，大眾運輸的搭乘量就越低。（歐新社）

洛杉磯加大（UCLA）的研究發現，南洛杉磯的人口普查指定區域「佛蒙特廣場」，在2012年至2017年間，大眾運輸的搭乘量減少24%，同時每月租金 上漲468美元。看似無關的變化，事實上卻是負相關。

該校的運輸研究所2024年12月發表在學術期刊上的報告指出，洛縣與橙縣的都會區，租金持續上漲代表收入高的居民越來越多，低收入 的居民被迫搬到租金更低的區域。然而，租金低的地方，公共運輸也少，惡性循環下，收入低的上班更不容易。

大洛杉磯各地「縉紳化」（gentrification）的後果，與整個加州 、美國的趨勢一樣，越來越高的租金迫使低收入者越搬越遠，遠離市區的就業中心，還得花更多錢才能繼續上班，包括買車、租車，或多次轉乘。

佛蒙特廣場（Vermont Square）的北端就是其例之一，市紳化代表中位收入增加，非裔居民減少，新房子越蓋越多，但區域間房價漲幅最快的也是此地。較不顯眼的是，大眾運輸的搭乘量減少，因為主要客群低收入者都搬走了，收入好的寧可自己開車。

同樣的演變也出現在中國城的南端，月租金增加379美元、運輸量減少21%。聖費南度谷帕科馬（Pacoima）的一隅，租金增加305美元、搭乘量減少28%。洛縣橙縣平均起來，月租金增加230美元，大眾運輸搭乘量就會減少22%。

因此，研究發現的結果是雙重的：縉紳化不只使租金變高，也使得大眾運輸系統乘客減少。雖然部分原因可以歸咎於新冠疫情，但是長遠來看，還是加州可負擔住房的短缺。領銜作者、都市規劃教授曼維爾（Michael Manville）告訴CalMatters，報告的假設獲得證實，租金的增加確實會拉低搭乘量。

雖然這份報告沒有追蹤外移的低收入者搬去哪裡，但先前的研究已經指出，大眾運輸的選項越少，居民失業、不健康、社會孤立的情況越嚴重。加州可負擔住房的短缺，幾乎跟所有社會問題都有關，住不起房子的遊民變多，經濟差距越來越大，因為富者恆富、窮人愈窮。

加州議會確實有人注意到這個現象，參議員威善高（Scott Wiener）本會期就推動參議會79號議案，鼓勵大眾運輸樞紐附近多蓋高密度公寓，也不排除由運輸部門提供用地。雖然反對意見很多，但提案最後通過了三個委員會的審查，甚至兩個委員會的主席還公開反對。草案預計6月初交付全院表決。

看在教授曼維爾眼中，新建新的出租公寓確實能夠減緩競價壓力、降低租金漲幅，而較慢的漲幅代表低收入者能夠留在交通方便的區域，同時也能維持大眾運輸的搭乘量。