我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

重提艷照風波 張柏芝多年後鬆口：我信錯了人

外媒分析：川普和馬斯克「權錢對決」曝馬還有1招能擋法案

洛加大：租金高地區 大眾運輸搭乘量低

編譯胡立宗／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
研究發現，某一地的租金越高，大眾運輸的搭乘量就越低。（歐新社）
研究發現，某一地的租金越高，大眾運輸的搭乘量就越低。（歐新社）

洛杉磯加大（UCLA）的研究發現，南洛杉磯的人口普查指定區域「佛蒙特廣場」，在2012年至2017年間，大眾運輸的搭乘量減少24%，同時每月租金上漲468美元。看似無關的變化，事實上卻是負相關。

該校的運輸研究所2024年12月發表在學術期刊上的報告指出，洛縣與橙縣的都會區，租金持續上漲代表收入高的居民越來越多，低收入的居民被迫搬到租金更低的區域。然而，租金低的地方，公共運輸也少，惡性循環下，收入低的上班更不容易。

大洛杉磯各地「縉紳化」（gentrification）的後果，與整個加州、美國的趨勢一樣，越來越高的租金迫使低收入者越搬越遠，遠離市區的就業中心，還得花更多錢才能繼續上班，包括買車、租車，或多次轉乘。

佛蒙特廣場（Vermont Square）的北端就是其例之一，市紳化代表中位收入增加，非裔居民減少，新房子越蓋越多，但區域間房價漲幅最快的也是此地。較不顯眼的是，大眾運輸的搭乘量減少，因為主要客群低收入者都搬走了，收入好的寧可自己開車。

同樣的演變也出現在中國城的南端，月租金增加379美元、運輸量減少21%。聖費南度谷帕科馬（Pacoima）的一隅，租金增加305美元、搭乘量減少28%。洛縣橙縣平均起來，月租金增加230美元，大眾運輸搭乘量就會減少22%。

因此，研究發現的結果是雙重的：縉紳化不只使租金變高，也使得大眾運輸系統乘客減少。雖然部分原因可以歸咎於新冠疫情，但是長遠來看，還是加州可負擔住房的短缺。領銜作者、都市規劃教授曼維爾（Michael Manville）告訴CalMatters，報告的假設獲得證實，租金的增加確實會拉低搭乘量。

雖然這份報告沒有追蹤外移的低收入者搬去哪裡，但先前的研究已經指出，大眾運輸的選項越少，居民失業、不健康、社會孤立的情況越嚴重。加州可負擔住房的短缺，幾乎跟所有社會問題都有關，住不起房子的遊民變多，經濟差距越來越大，因為富者恆富、窮人愈窮。

加州議會確實有人注意到這個現象，參議員威善高（Scott Wiener）本會期就推動參議會79號議案，鼓勵大眾運輸樞紐附近多蓋高密度公寓，也不排除由運輸部門提供用地。雖然反對意見很多，但提案最後通過了三個委員會的審查，甚至兩個委員會的主席還公開反對。草案預計6月初交付全院表決。

看在教授曼維爾眼中，新建新的出租公寓確實能夠減緩競價壓力、降低租金漲幅，而較慢的漲幅代表低收入者能夠留在交通方便的區域，同時也能維持大眾運輸的搭乘量。

租金 低收入 加州

上一則

英特爾共同創辦人砸1500萬翻修 百年塢德賽莊園2950萬上市

下一則

財富雜誌：全美500強企業數 加州58家再奪冠

延伸閱讀

生魚片愛好者注意 加州淡水魚多數有寄生蟲

生魚片愛好者注意 加州淡水魚多數有寄生蟲
加州收入全美第12 最富與最窮差距達40餘倍

加州收入全美第12 最富與最窮差距達40餘倍
西語第2大語言 全國13.2%人口使用 華語在加州等6州最普遍

西語第2大語言 全國13.2%人口使用 華語在加州等6州最普遍
加州這家墨西哥餐廳 伊麗莎白泰勒享有私人包廂

加州這家墨西哥餐廳 伊麗莎白泰勒享有私人包廂
半月灣7死槍案華嫌趙春力 聖馬刁縣檢方求處死刑

半月灣7死槍案華嫌趙春力 聖馬刁縣檢方求處死刑
加州高鐵40億聯邦資金 運輸部揚言取消：30天證明遵守撥款條款

加州高鐵40億聯邦資金 運輸部揚言取消：30天證明遵守撥款條款

熱門新聞

六、七十名華人在工業市一個倉庫內聚眾吸毒、淫亂被抓。（谷歌地圖）

洛杉磯約70華人聚眾吸毒淫亂被抓 無身分者恐遞解

2025-05-30 20:36
「不可能的任務：最終清算」導演Christopher McQuarrie（左起）、歐陽傑、湯姆克魯斯。（歐陽傑提供）

華男棄電腦行業 苦拚20載 今與阿湯哥演對手戲

2025-05-28 18:54
阿罕布拉市近日驚傳一起命案，一名42歲男子涉嫌在家中刺殺七旬年邁母親。（示意圖取自PEXELS網站）

華人區震驚命案 洛男子疑弒母後自殘 身份竟是...

2025-05-30 14:15
在還車現場，工作人員表示車子有新的刮痕，需要進行賠償。（受訪者提供）

華人租車歸還遭刁難 「1習慣」幫大忙

2025-05-29 22:41
遊民在診所屋頂露營、偷電、甚至放火。（KTLA5電視台）

洛縣遊民住上診所屋頂 醫生吶喊自己「住在地獄」

2025-05-29 14:50
HSI Los Angeles在南加一個地下夜總會逮捕36名中國及台灣籍人士，理由為非法滯留美國。（X@HSI Los Angeles影片截圖）

36華人無證客地下夜總會尋歡 洛杉磯執法機構一鍋端

2025-05-31 17:09

超人氣

更多 >
馬斯克丟核彈級宣言：川普在淫魔艾普斯坦的名單上

馬斯克丟核彈級宣言：川普在淫魔艾普斯坦的名單上
馬斯克支持彈劾川普換范斯接任 白宮：令人遺憾

馬斯克支持彈劾川普換范斯接任 白宮：令人遺憾
川習通話後 川普貼文：習近平邀請我訪問中國

川習通話後 川普貼文：習近平邀請我訪問中國
川普再推文回應馬斯克 但語氣和緩

川普再推文回應馬斯克 但語氣和緩
「沒有我川普早就輸了」馬斯克連環推文轟預算法案

「沒有我川普早就輸了」馬斯克連環推文轟預算法案