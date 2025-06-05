我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普禁向哈佛外籍新生核發簽證 校方：報復行為

川習通話沒譜？彭博：川普半夜睡不著發文抱怨 顯示美中僵局加深

AI出題風波 230名律師考生不及格變合格 公會質疑

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州律師公會委員會通過調整律師專業試的評分標準，以補救今年２月專業試出現的行政問題，使不合格考生變為合格。（加州律師公會黴徽章，維基百科）
加州律師公會委員會通過調整律師專業試的評分標準，以補救今年２月專業試出現的行政問題，使不合格考生變為合格。（加州律師公會黴徽章，維基百科）

綜合福斯新聞、路透及彭博法律新聞報導，加州律師公會委員會通過調整律師專業試的評分標準，此舉將使今年2月的200多名應試考生由「不及格」的成績，變為「合格」，也使得總體合格率從56%上升至63%。

加州律師公會（State Bar of California）今年2月進行的專業試因技術、後勤及部分考題出自AI等問題帶來嚴重干擾，而改變這次評分標準，就是為了減緩對230名考生的影響。該項考試已經引發了多宗法律訴訟，其中至少兩宗由考生提出，一宗由加州律師公會對考試管理公司提訴。

評分標準更改後，若有考生因此獲得合格分數，他們將於本周收到通知。根據彭博法律新聞報導，這次評分調整與許多其他補救措施不同，無須由加州最高法院批准。

評分標準修改前，加州律師公會已作出了一連串的補救措施，包括經加州最高法院批准後，該公會採用較低的原始及格分數，讓未能完成考試中重要部分的考生得分；又據彭博社法律新聞報導，律師考官委員會（The Committee of Bar Examiners）將請求加州最高法院批准一種評分方法，以透過統計分析來提高考試表現部分的分數；加州最高法院早前收到要求，盼其能考慮允許所有2月的申請者（包括考試前退出的申請者）在律師監督下臨時執業。

此等措施皆為協助數千名因2月考試當天發生事故，而致法律職涯受到影響的考生。

然而，部分加州律師公會理事對上述考試補救措施及其後更高的合格率表達不安，指出公會有責任保護公眾免受不合格律師的影響。

律師公會表示，要找到能夠維護考試誠信的「公平解決方案」，實在困難，而該會在一項聲明中表示，他們「絕不會採取有損其保護公眾此使命的任何舉措。」

加州 高考 AI

上一則

鮑爾溫公園槍案 嫌犯被控5重罪

下一則

音樂節太擁擠 華人分享追韓星：掉首飾難撿 散場如喪屍

延伸閱讀

美國22%人口在家不講英語 比40年前增倍 加州則高達44%

美國22%人口在家不講英語 比40年前增倍 加州則高達44%
加州換駕照無年齡上限 除非這幾種條件

加州換駕照無年齡上限 除非這幾種條件
防野火 住宅5呎內「零區」禁枯木落葉

防野火 住宅5呎內「零區」禁枯木落葉
歷經十年 加州公校入學人數終止跌

歷經十年 加州公校入學人數終止跌
緩解住房壓力 加州眾議會通過社宅法案

緩解住房壓力 加州眾議會通過社宅法案
AI命題官司未歇 加州律師考試230名不及格生搶先合格

AI命題官司未歇 加州律師考試230名不及格生搶先合格

熱門新聞

六、七十名華人在工業市一個倉庫內聚眾吸毒、淫亂被抓。（谷歌地圖）

洛杉磯約70華人聚眾吸毒淫亂被抓 無身分者恐遞解

2025-05-30 20:36
「不可能的任務：最終清算」導演Christopher McQuarrie（左起）、歐陽傑、湯姆克魯斯。（歐陽傑提供）

華男棄電腦行業 苦拚20載 今與阿湯哥演對手戲

2025-05-28 18:54
洛杉磯四合院豪宅驚艷上市，要價1760萬美元。（Zillow）

洛杉磯四合院1760萬上市 屋主上海人 致敬蘇州園林

2025-05-27 23:38
在還車現場，工作人員表示車子有新的刮痕，需要進行賠償。（受訪者提供）

華人租車歸還遭刁難 「1習慣」幫大忙

2025-05-29 22:41
阿罕布拉市近日驚傳一起命案，一名42歲男子涉嫌在家中刺殺七旬年邁母親。（示意圖取自PEXELS網站）

華人區震驚命案 洛男子疑弒母後自殘 身份竟是...

2025-05-30 14:15
遊民在診所屋頂露營、偷電、甚至放火。（KTLA5電視台）

洛縣遊民住上診所屋頂 醫生吶喊自己「住在地獄」

2025-05-29 14:50

超人氣

更多 >
王文洋包養女大生開庭…白皙美眉控「生理期也不放過」

王文洋包養女大生開庭…白皙美眉控「生理期也不放過」
川普宣布禁止12國人入境美國 7國受部分限制

川普宣布禁止12國人入境美國 7國受部分限制
南韓總統李在明就職 美祝賀訊息藏「這用詞」反映川普對中國真實立場

南韓總統李在明就職 美祝賀訊息藏「這用詞」反映川普對中國真實立場
眼鏡髒掉用布擦 恐「刮傷鏡片」業者教正確清潔方式

眼鏡髒掉用布擦 恐「刮傷鏡片」業者教正確清潔方式
在美生活26年佛州牧師 向ICE例行報到時遭拘留

在美生活26年佛州牧師 向ICE例行報到時遭拘留