跨性選手田徑摘冠 川普不爽 揚言重罰加州

跨性女赫南德茲（前左）領獎時與其他生理女選手都很開心。（美聯社）

加州 校際聯盟（California Interscholastic Federation）近日田徑賽的女子跳高與三級跳由跨性別選手赫南德茲（AB Hernandez）奪冠，引發總統川普 非常不滿，在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）開批，劍指州長紐森 ，並稱會讓加州收到大額罰款。

川普在東部時間6月3日0時56分發文，批評加州女子州級決賽竟然讓生理男參加，還贏得大大（winning big），「就算我已經警告過，千萬別這樣做」，「州長紐啥（Gavin Newscum，川普和右派對紐森的蔑稱）完全瞭解（後果），大額罰款定會降臨」。

不過，川普在貼文中並未說明罰款細節，或那些聯邦補助可能被砍。

紐森本人尚未回應，不過KTLA電視台收到的辦公室回應為，校際聯盟是獨立、非營利的組織，不歸加州政府管。聲明另外指出，加州身為立法保障參賽權的22個州之一，跨性選手當然可以依性向（gender）參加體育賽事。該法成立於2013年，由前任州長布朗簽署。

不過報導也指出，紐森雖然一直被視為LGBTQ+的堅定支持者，但最近的一些跡象卻顯示，他似乎正在向右派靠近。紐森3月在自己的播客中表示，出生性別（sex）為男性，參加生理女的運動競賽「相當不公」（deeply unfair）。紐森說他尊重體育，因此公平很重要。

聯邦司法部表示，允許跨性選手參加女性比賽不但等同性別不公，還違反了憲法第14條修正案的平等保障原則。

美聯社與芝加哥大學「國家觀點研究中心」（National Opinion Research Center）近期的調查發現，70%的美國成人認為跨性女不該參加生理女的比賽，不論是高中、大學或職業等級。