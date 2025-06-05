我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普禁向哈佛外籍新生核發簽證 校方：報復行為

川習通話沒譜？彭博：川普半夜睡不著發文抱怨 顯示美中僵局加深

跨性選手田徑摘冠 川普不爽 揚言重罰加州

編譯胡立宗／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
跨性女赫南德茲（前左）領獎時與其他生理女選手都很開心。（美聯社）
跨性女赫南德茲（前左）領獎時與其他生理女選手都很開心。（美聯社）

加州校際聯盟（California Interscholastic Federation）近日田徑賽的女子跳高與三級跳由跨性別選手赫南德茲（AB Hernandez）奪冠，引發總統川普非常不滿，在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）開批，劍指州長紐森，並稱會讓加州收到大額罰款。

川普在東部時間6月3日0時56分發文，批評加州女子州級決賽竟然讓生理男參加，還贏得大大（winning big），「就算我已經警告過，千萬別這樣做」，「州長紐啥（Gavin Newscum，川普和右派對紐森的蔑稱）完全瞭解（後果），大額罰款定會降臨」。

不過，川普在貼文中並未說明罰款細節，或那些聯邦補助可能被砍。

紐森本人尚未回應，不過KTLA電視台收到的辦公室回應為，校際聯盟是獨立、非營利的組織，不歸加州政府管。聲明另外指出，加州身為立法保障參賽權的22個州之一，跨性選手當然可以依性向（gender）參加體育賽事。該法成立於2013年，由前任州長布朗簽署。

不過報導也指出，紐森雖然一直被視為LGBTQ+的堅定支持者，但最近的一些跡象卻顯示，他似乎正在向右派靠近。紐森3月在自己的播客中表示，出生性別（sex）為男性，參加生理女的運動競賽「相當不公」（deeply unfair）。紐森說他尊重體育，因此公平很重要。

聯邦司法部表示，允許跨性選手參加女性比賽不但等同性別不公，還違反了憲法第14條修正案的平等保障原則。

美聯社與芝加哥大學「國家觀點研究中心」（National Opinion Research Center）近期的調查發現，70%的美國成人認為跨性女不該參加生理女的比賽，不論是高中、大學或職業等級。

紐森 加州 川普

上一則

被誤認是移民局 機場安檢員地鐵站遭圍攻

下一則

鮑爾溫公園槍案 嫌犯被控5重罪

延伸閱讀

川普與習近平直接通話還卡在撥號階段 CNN分析癥結

川普與習近平直接通話還卡在撥號階段 CNN分析癥結
川普簽令 禁止哈佛外籍新生簽證申請、暫停入境

川普簽令 禁止哈佛外籍新生簽證申請、暫停入境
川普宣布禁止12國人入境美國 7國受部分限制

川普宣布禁止12國人入境美國 7國受部分限制
川普馬斯克撕破臉因這導火線 官員提醒「總統記仇」

川普馬斯克撕破臉因這導火線 官員提醒「總統記仇」
川普母校陷困境 紐約軍校10年內兩度賣給中國富豪

川普母校陷困境 紐約軍校10年內兩度賣給中國富豪
白宮前國安顧問：期待川普能及時看穿普亭

白宮前國安顧問：期待川普能及時看穿普亭

熱門新聞

六、七十名華人在工業市一個倉庫內聚眾吸毒、淫亂被抓。（谷歌地圖）

洛杉磯約70華人聚眾吸毒淫亂被抓 無身分者恐遞解

2025-05-30 20:36
「不可能的任務：最終清算」導演Christopher McQuarrie（左起）、歐陽傑、湯姆克魯斯。（歐陽傑提供）

華男棄電腦行業 苦拚20載 今與阿湯哥演對手戲

2025-05-28 18:54
洛杉磯四合院豪宅驚艷上市，要價1760萬美元。（Zillow）

洛杉磯四合院1760萬上市 屋主上海人 致敬蘇州園林

2025-05-27 23:38
在還車現場，工作人員表示車子有新的刮痕，需要進行賠償。（受訪者提供）

華人租車歸還遭刁難 「1習慣」幫大忙

2025-05-29 22:41
阿罕布拉市近日驚傳一起命案，一名42歲男子涉嫌在家中刺殺七旬年邁母親。（示意圖取自PEXELS網站）

華人區震驚命案 洛男子疑弒母後自殘 身份竟是...

2025-05-30 14:15
遊民在診所屋頂露營、偷電、甚至放火。（KTLA5電視台）

洛縣遊民住上診所屋頂 醫生吶喊自己「住在地獄」

2025-05-29 14:50

超人氣

更多 >
王文洋包養女大生開庭…白皙美眉控「生理期也不放過」

王文洋包養女大生開庭…白皙美眉控「生理期也不放過」
川普宣布禁止12國人入境美國 7國受部分限制

川普宣布禁止12國人入境美國 7國受部分限制
南韓總統李在明就職 美祝賀訊息藏「這用詞」反映川普對中國真實立場

南韓總統李在明就職 美祝賀訊息藏「這用詞」反映川普對中國真實立場
眼鏡髒掉用布擦 恐「刮傷鏡片」業者教正確清潔方式

眼鏡髒掉用布擦 恐「刮傷鏡片」業者教正確清潔方式
在美生活26年佛州牧師 向ICE例行報到時遭拘留

在美生活26年佛州牧師 向ICE例行報到時遭拘留