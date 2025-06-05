加州高鐵40億聯邦資金 運輸部揚言取消：30天證明遵守撥款條款

經過審查，美國運輸部4日表示將取消預定撥給加州高鐵計畫的40億美元聯邦資金。（美聯社）

在2月對預定撥給加州 高鐵計畫的40億美元聯邦資金進行審查後，美國運輸部4日公布報告表示，將取消提供這筆經費給加州高鐵。

美國運輸部長達菲（Sean Duffy）4日接受福斯新聞網（Fox News）採訪時說：「儘管我們已經批准撥款40億美元給加州這項計畫，但我們不想將錢浪費在無用之物上。」

菲利表示，聯邦政府 不能繼續將納稅人金錢浪費在一個永無止境的計畫上，稱加州高鐵計畫是「一個違背承諾、浪費聯邦稅金的例子」。

舊金山紀事報表示，在聯邦政府終止資助之前，加州有30天時間可以證明加州遵守了撥款條款，以及將採取哪些糾正措施。運輸部並未要求加州償還先前已提供給加州高鐵計畫的聯邦資金，但表示不排除未來會這麼做。

聯邦鐵路總署代理署長菲利（Drew Feeley）說：「原長800哩的系統先是縮短成500哩，然後又變成只有171哩，現在最終可能只剩下一段119哩不知通往何處的鐵道。從本質上來說，加州高鐵局騙了納稅人40億美元，卻沒有可行計畫來按時完成哪怕是只有部分路段的建設。」

加州高鐵局發言人表示，他們強烈反對調查結果，認為這份報告並未反映出加州高鐵計畫已經獲得的實質進展。

加州參議員威善高（Scott Wiener）說，川普 政府為此舉準備了好幾個月，他們完全持敵對態度，不僅只針對加州高鐵，也針對加州所有的鐵路和公共交通。這個「尼安德塔政府」（Neanderthal administration，意指沒文化、愚蠢）可能認為公共交通是一種共產主義陰謀。」

紀事報指出，聯邦在川普第一任期時試圖終止提供資金給加州高鐵，但後來拜登政府於2021年與加州達成協議，繼續支持建設從貝克斯菲（Bakersfield）到麥賽德（Merced）的路段。

加州高鐵成本最初估計為330億美元，如今大幅膨脹到890億到1280億美元之間，完工時間也一再延後。儘管遭到共和黨人強烈反對，州長紐森和加州民主黨人始終未在高鐵預算問題上做出讓步。

加州高鐵局發言人說：「雖然與聯邦政府繼續合作對這項計畫而言十分重要，但其實我們大部分資金都來自州政府。根據州長提交給州議會的預算案，在未來20年內，州政府每年至少會提供10億美元資金給加州高鐵。」