加州收入全美第12 最富與最窮差距達40餘倍

舊金山的收入雖高，但都被生活開銷吃掉了。（取自舊金山政府臉書帳號）

理財平台WalletHub分析聯邦人口普查局（U.S. Census Bureau）2025年數據後發現，加州 最富與最窮的年收差距高達45萬美元，但依計生活開銷調節後，加州的收入只能排全美第12名。

報告分析了50州與華府 的三大指標，分別是最高5%的平均年收、最低20%的平均年收，以及全部居民的中位年收。

加州收入最高的5%平均在47萬3848美元，最低20%的平均年收為1萬4542美元，差距為45萬9306美元，中位年收則為12萬9884美元。最富約為最窮的40餘倍。

全美的中位年收在8萬1000美元，最高10%與最低10%的差距在12倍。

雖然加州的中位所得甚高，但是加計生活成本調整後，加州只排第12高，前15名的排名如下：維吉尼亞第一，新澤西，紐約州，康乃狄克州、華盛頓州；猶他州第六，明尼蘇達州，科羅拉多州、伊利諾州、麻薩諸塞州；德州第11，加州第12，其後為華府、喬治亞州、馬里蘭州。

WalletHub分析師指出，收入高低，主要取決於生活成本。愛阿華州立大學（Iowa State University）的經濟學名譽教授歐瑞森（Peter Orazem）強調，經過生活開銷調整後，就算是所得很高的舊金山，可支配的錢還不如中西部的收入較低地區，「雖然後者所得低了20%，但生活住居所需也低」。

不過，福斯（FOX）電視台指出，未經調整、只以中位收入排比，加州則躍升第4，只落後華府、夏威夷州 與麻州。WalletHub專家則說，結果顯示美國的貧富差距依然很大。

WalletHub分析師陸柏（Chip Lupo）指出，各州不同收入群與該州生活開銷相比，他們發現收入不均的現象還是很普遍，也能幫大家瞭解，為何某些州的人要更努力才能收支相等。