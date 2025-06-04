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防野火 住宅5呎內「零區」禁枯木落葉

編譯廖宜怡╱綜合報導
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加州公布防火「零區」法規草案。（取自加州林務與消防委員會官網）
加州公布防火「零區」法規草案。（取自加州林務與消防委員會官網）

為降低加州火災高風險地區風險，加州林務與消防委員會（Board of Forestry and Fire Protection）決定在未來幾年內徹底改變這些地區房屋周圍植物的種植規定。

根據加州林務與消防委員會公布的法規草案，從房屋外牆或附屬露台邊緣向外伸出的5呎內區域稱為「零區」（Zone Zero），也稱為「防餘燼區」（ember-resistant zone），是消防局特別希望火災發生時避免餘燼或著火植物、覆蓋物或其他可燃材料落下的區域。

以下是「零區」內被允許和被不被允許的措施：

● 房屋木質露台、柵欄或院子門必須拆除，或更換為不可燃材質；

● 除大樹外，所有距離房屋五呎內的植物都必須被移除，或改種到其他區域。「零區」內不能有樹皮、木屑、落葉或其他枯死或將死的植物；

● 允許使用石頭或水泥等硬質材料；

● 「零區」內最多只能種植十株盆裁植物，前提是它們必須符合以下條件：

一、 不高於18吋

二、花盆使用不可燃材料製成，且容量不超過5加侖

三、花盆可移動（因為在紅旗警報期間，這些盆裁必須移出「零區」）

四、遠離房屋門窗和通風口

五、與房屋保持至少12吋或植物高度1.5倍的距離

六、經常維修，確保沒有枯死或將死的盆裁。

● 「零區」內可保留高大成熟樹木，但所有樹枝都必須修剪，以確保：

一、最低的樹枝至少高出屋頂最高點10呎，而距離房屋側面至少5呎

二、煙囪或煙囪出口10呎範圍內不得有任何樹枝

三、必須移除所有已枯死或即將枯死的樹枝

四、「零區」內地面的落葉必須清除乾淨。

● 「零區」內禁止建有棚架和棚屋，禁止放置垃圾桶、柴火、窗戶花箱，也不能鋪設人工草皮。

林務與消防委員會預計會在今年底前公布最終法規。法律規定，房屋業主必須在三年內開始移除不符規定的植物，新建築則必須立即遵守新法規。

舊金山紀事報表示，新法規將適用於加州約175萬戶住宅，約占加州住房總數10%，包括連棟房屋和公寓，也適用於商業建築。

加州 舊金山

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